Olifant Mekong wil niet paren en moet naar Zwitserland

Olifantenstier Mekong vertrekt uit dierenpark Wildlands in Emmen. Mekong wil maar niet paren met vrouwtjesolifant Swe Zin en verhuist daarom naar een dierentuin in Zwitserland.

Mekong kwam in 2016 naar Emmen om Swe Zin, de jongste olifantenkoe van de kudde, te dekken. Dat zij een kalf krijgt is belangrijk voor de rangorde in de kudde en de gezondheid van Swe Zin. Mekong en Swe Zin hebben ondanks verschillende pogingen van Wildlands nooit interesse in elkaar gehad. Waarom de twee olifanten niet met elkaar willen paren, weet de dierentuin niet. Aan het libido van Mekong heeft het in ieder geval niet gelegen, want hij bevruchtte wel twee andere olifanten uit de kudde. In 2018 werden Mauk en Manoa geboren in Wildlands.

Fokprogramma

Het uitblijven van een drachtige Swe Zin is balen voor Wildlands. Het dierenpark doet mee aan een Europees fokprogramma voor Aziatische olifanten. Dierentuinen wisselen via dat programma hun dieren met elkaar uit om inteelt te voorkomen en zo de olifantenpopulatie in de dierentuinen gezond te houden. Swe Zin is inmiddels twaalf jaar en vanaf die leeftijd wordt de kans kleiner dat een olifant nog een jong krijgt. Om haar toch een jong te laten krijgen, moet er een nieuw mannetje naar Wildlands komen.

Vanuit het fokprogramma heeft Wildlands al een nieuwe stier gevonden: olifant Timber uit Dierenpark Blijdorp in Rotterdam. Genetisch gezien is Timber een goede match voor Swe Zin, maar dat is volgens woordvoerder Hanneke Wijshake van Wildlands geen garantie dat de vrouwtjesolifant nu wél drachtig raakt. "Mekong was ook een goede match qua bloedlijn, maar ze moeten elkaar ook nog leuk vinden", vertelt Wijshake.

Uitstel door corona

De verhuizing kan pas plaatsvinden als Mekong weg is. Hij zou deze week vertrekken naar een dierentuin in het Zwitserse Rapperswil, maar hij zit voorlopig nog in Emmen. De maatregelen rondom het coronavirus hebben voor vertraging gezorgd, omdat alle internationale diertransporten opgeschort zijn.

Volgens Wijshake is het geen enorm probleem dat Mekong nog niet kan verhuizen: "Het vrouwtje wordt er niet jonger op, maar Mekong hoeft niet op stel en sprong weg. Binnen de groep kunnen ze erg goed met elkaar opschieten." Wanneer de verhuizing plaats kan vinden, weet Wildlands niet.