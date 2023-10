Drentse bibliotheken schrappen boetes voor jongeren als remedie tegen laaggeletterdheid

Jeugdleden van de Drentse bibliotheken krijgen geen boete meer als ze hun geleende boek te laat terugbrengen. De maatregel geldt voor jongeren tot 18 jaar. De bibliotheken hopen dat de jongeren door het schrappen van de boetes vaker terugkomen naar de bieb.

"Het eerste cadeautje voor de Kinderboekenweek die ook vandaag gestart is", zegt Lammie van der Tuuk, bibliotheekmanager bij Bilbionet Drenthe, de organisatie van samenwerkende bibliotheken. Hoewel de timing niet toevallig is, is de aanleiding minder feestelijk, zegt Van der Tuuk. "We merken ook helaas in Drenthe dat de laaggeletterdheid toeneemt, dat er steeds meer kinderen met een taalachterstand van de scholen komen. Vooral van de basisschool."

Portemonnee trekken

Het is de taak van bibliotheken om de drempel tot lezen en de bibliotheek zoveel mogelijk te verlagen, stelt ze. "Lezen is de remedie voor taalontwikkeling." Hoewel een boete maar vaak om relatief kleine bedragen gaat (Van der Tuuk spreekt zelf van te-laat-gelden), kan het toch schelen in de keuze voor een bieblidmaatschap, legt Van der Tuuk uit.

"Als jij drie kinderen hebt als ouders, en voor alle drie de kinderen vier boekjes hebt geleend en ze zijn weer te laat, dan moet je als papa of mama weer de portemonnee trekken. Dat wil nog weleens een aanleiding zijn voor ouders om te zeggen: 'Als je ze dan toch niet op tijd terug brengt, dan zeg ik de bibliotheek op.' Dat hopen wij te doorbreken met het opheffen van de te-laat-gelden voor kinderen."

Alle bibliotheken doen mee. Volgens Van der Tuuk ging stonden de neuzen al snel dezelfde kant op. "In het overleg waarin we bespraken hoe belangrijk we het vinden dat zoveel mogelijk kinderen boeken lezen en dat we deze drempel wegnemen, daarin heeft iedere bibliotheekdirecteur in Drenthe heeft gezegd: 'Ja, dit vinden we zo belangrijk, dat gaan we doen."

Taak in strijd tegen laaggeletterdheid

Maar gratis is de maatregel niet. Onder meer om deze reden blijven de boetes wel gelden voor volwassen leden van Drentse bibliotheken. Van der Tuuk schat in dat alle Drentse bibliotheken zo'n 70.000 euro per jaar aan inkomsten mislopen. "We zijn geen rijke instellingen, dat klopt. Maar dit gaat voor. Helaas staan we niet bovenaan in het laagste percentage van laaggeletterdheid. Wij vinden dat we daar als bibliotheken echt een taak in hebben."