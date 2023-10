Multifunctioneel gebouw in Vledder gaat 11 tot 13 miljoen euro kosten

Onderwijs, bibliotheek en binnensport lijken in de toekomst onder een dak te komen in Vledder. Maar komt daar ook nog een dorpshuis bij of krijgt het Lesturgeonplein een centrale rol als ontmoetingsplek voor dorpsbewoners? De gemeente Westerveld laat onderzoeken hoe haalbaar verschillende plannen zijn.

Zeker is dat het flink geld gaat kosten om voorzieningen in Vledder toekomstbestendig te maken. Eerste schattingen lopen uiteen van 11 tot 13 miljoen euro. Doordat er ook ruimte vrijkomt als school, bieb en sport bij elkaar komen, kan verkoop van grond voor woningbouw een deel van de kosten dekken.

Wens

Westerveld wil aan de slag in Vledder. Er wonen zo'n 2.000 mensen, maar het dorp is groeiende. De komende jaren wordt aan de noordkant gebouwd in de hoop jongeren te binden. Volgens de gemeente zijn dorpsbewoners zeer actief in verenigingen. Maar de sociale samenhang is ook kwetsbaar. Een sterk dorpshuis moet stabiliteit bieden. "Deze dorpshuisfunctie is in de afgelopen jaren versplinterd geraakt over het dorp. Een centrale plek is daarom zeer belangrijk."

Wat in ieder geval moet gebeuren is dat het Lesturgeonplein een opknapbeurt krijgt. De staat van het dorpsplein is al jarenlang een ergernis van dorpsbewoners. Het straatwerk is niet op orde en zit vol kuilen, daardoor is het dorpsplein niet goed toegankelijk voor mindervalide mensen. Een ontmoetingsruimte is het allerminst en ook parkeren en verkeersveiligheid laten te wensen over.

Meermaals zijn er plannen voor gemaakt, maar even zo vaak kwamen die niet tot uitvoer. Het heeft gezorgd voor de nodige frustraties in het dorp.

Twee locaties

Dat wil Westerveld dit keer beter doen en dus sprak de gemeente met betrokkenen uit het dorp. Conclusie is dat er de meeste steun is voor een scenario waarin het Lesturgeonplein een ontmoetingsplein wordt. Restaurant De Tippe moet hier als dorpshuis gaan fungeren. In ruimtes van het restaurant werden in het verleden vaak activiteiten georganiseerd, maar de afgelopen jaren raakten die verspreid over andere locaties.

Mocht voor dit scenario gekozen worden, dan moet in Vledder-Noord een multifunctioneel beweegcentrum komen met ruimtes voor onderwijs, de bibliotheek en sport. "Er komt een duidelijke fysieke verbinding tussen het bewegingscentrum en het ontmoetingsplein", schrijft de gemeente bij dit scenario.

Een locatie

Een tweede mogelijkheid is om alles onder een dak te plaatsen. In Vledder-Noord komt dan een multifunctioneel sport-, beweeg- en gezondheidscentrum met plek voor de basisschool en kinderopvang, binnensporters, een sportschool, de bieb, een dorpshuis en zorg- en medische organisaties. Het nieuw complex zou kunnen komen ten noorden van woonzorgcentrum De Borgstee of naast de huidige sporthal.

Wordt voor deze optie gekozen, dan kan het Lesturgeonplein op korte termijn worden opgeknapt.

Derde optie

Een minder voor de hand liggende derde optie is om huidige school te renoveren. Het gebouw uit 1971 is 'niet sprankelend, maar wel goed onderhouden'. Rond Lesturgeonplein wordt dan ingezet op sociale activiteiten en achter De Tippe moet ruimte komen voor binnensport.