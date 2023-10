Gemeenten mogen energietoeslag gaan uitkeren

Gemeenten kunnen beginnen om de energietoeslag van 1.300 euro volledig uit te keren. De wet die dat mogelijk maakt is aangenomen door de Eerste Kamer. Meerdere Drentse gemeenten zitten al een tijd klaar om het geld over te maken, maar mochten dat nog niet.

Voorschotten in Drenthe

Emmen zat in januari al klaar om de 1.300 euro energietoeslag over te maken. Toen bleek dat het langer ging duren voordat de wet erdoor was, kon dat alleen een voorschot van 500 euro worden. Ook in onder meer Hoogeveen, Meppel en Assen werd het voorschot overgemaakt, omdat het langer duurde voor alles in Den Haag was geregeld.