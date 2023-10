Vrachtwagen keert midden op N34: 'Schandalige actie'

Wat een alledaagse rit leek op de N34, mondde vanochtend uit in een stel samengeknepen billen op menig bestuurdersstoel. Een vrachtwagenchauffeur, die vermoedelijk van zijn geplande route was afgeweken, besloot nietsontziend de combinatie te draaien en maakte rechtsomkeert. Midden op de rijbaan.

Fred Heithuis was getuige van de kamikazeactie en sloot aan achter een trits verbaasde automobilisten. Hij weifelde niet en greep na een trap op de rem naar zijn mobiele telefoon om de verkeersdwaling vast te leggen. "Deze weg staat bekend om de dodelijke ongevallen. En dat komt door dit soort acties", foetert hij.

'Eigenlijk zat alles tegen'

Het incident gebeurde rond het verkeersplein Gieten, toen de vrachtwagenchauffeur richting Groningen reed. Geluk voor het overige verkeer was de beperkte snelheid, stelt Heithuis. Vanaf het knooppunt moet nog vaart gemaakt worden en tegemoetkomende bestuurders houden al rekening met het oprijden van het verkeersplein. "Maar het zicht was slecht. Eigenlijk zat alles tegen. En dat terwijl de chauffeur twee kilometer verderop, bij de afslag Annen en Eext, ook gewoon had kunnen keren zonder gevaar te veroorzaken."