Basisscholen kijken uit naar persconferentie Rutte

Bij de kleinschalige basisschool De Verwondering in Alteveer maken ze zich minder druk. De school heeft maar twaalf leerlingen en verwacht met een paar kleine aanpassingen makkelijk de deuren weer te openen. Misschien hadden ze niet eens dicht hoeven gaan. "Daar hebben we ook wel over getwijfeld, maar hebben we toch gedaan om het beleid van de overheid te volgen", zegt oprichter Marjan Kolk.

'1,5 meter eigenlijk niet te doen'

De school is verdeeld in twee klassen van zes leerlingen. De klaslokalen zijn niet heel groot, maar een afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen moet geen probleem zijn. "Aan de ene kant is het heel makkelijk om te realiseren, want we hebben een heel groot terrein en de leerlingen zijn veel buiten. Aan de andere kant willen jonge kinderen graag stoeien en knuffelen met juf. Dat wordt dan wel lastig", zegt Kolk. "Of als je iets wilt pakken of je moet samenwerken. 1,5 meter is voor kinderen eigenlijk niet te doen."

Persconferentie Rutte

Kolk kijkt uit naar de persconferentie van Rutte. Ze hoopt dat hij ook meer kan zeggen over de veiligheid van het opendoen van de scholen. "De kinderen willen heel graag hun vriendjes weer zien en ik denk dat docenten hun kinderen ook wel graag weer in het echt willen zien. Niet via een scherm, maar het moet wel veilig zijn. Als kinderen toch nog andere mensen kunnen besmetten blijft het voor sommige mensen wel heel spannend. We zullen dat ook goed met de ouders bespreken."

Halve dagen of om de dag?

Kolk verwacht niet dat de school gelijk fulltime opengaat. "Kinderen zijn nu een aantal weken thuis en dan gelijk volledig naar school, dat lijkt me niet verstandig. We gaan het dus opbouwen. Halve dagen of om de dag, dat moeten we nog even bespreken", zegt Kolk. "We vinden het ook belangrijk om goed met elkaar te praten over wat er eigenlijk is gebeurd de afgelopen weken. Of misschien te tekenen."

Inkorten zomervakantie

Een van de geruchten die rondgaat is dat de zomervakantie wordt ingeperkt. Dat lijkt Kolk geen goed plan. "Er wordt heel veel gesproken in leerachterstanden, maar daar geloof ik niet zo in. Wij zijn gelukkig een onbekostigde school en hebben daardoor iets meer vrijheid in het kiezen van vakanties", aldus Kolk die vanavond zeker voor de buis zit tijdens de persconferentie van Rutte.

Wachten op vanavond

Niet alleen Kolk zal vanavond aan de buis gekluisterd zijn. Na een kleine rondgang langs Drentse scholen is gebleken dat ze vooral willen wachten op wat er vanavond tijden de persconferentie wordt bekendgemaakt, in plaats op adviezen, zoals die van het Outbreak Management Team, ingaan. Als de scholen weer opengaan, zeggen ze dat het vooral goed is dat de kinderen elkaar weer zien.

"We wachten met spanning af", zegt directeur-bestuurder Koos van Riezen van Stichting Kits Primair over vanavond. Volgens hem maakt het naderen van de meivakantie van tijd in elk geval geen bondgenoot. Als de scholen weer open kunnen dan zou de meivakantie de voorbereiding bemoeilijken, zegt hij.