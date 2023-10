Komst padelbanen Coevorder Tennis Club van de baan

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vergunningsaanvraag van de Coevorder Tennis Club (CTC) voor twee padelbanen afgewezen. "De afgelopen maanden is er uitgebreid onderzoek gedaan en zijn diverse belangen zorgvuldig afgewogen", laat de gemeente Coevorden weten.

"De zorgen van omwonenden met betrekking tot mogelijke geluidsoverlast en de impact op de leefbaarheid en het woongenot zijn hierbij meegenomen", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Dat betekent zeker niet dat we in heel Coevorden geen padelbanen meer toestaan. We hebben er al meerdere en er ook zijn andere locaties waar een padelbaan zou kunnen passen."

Heet hangijzer

De mogelijke komst van de padelbanen in de Oranjewijk van Coevorden hield de gemoederen eerder dit jaar al flink bezig. In mei van dit jaar nam de gemeenteraad een motie van BBC2014, PvdA en CDA aan waarin zij het college opriepen de vergunning af te wijzen. Het plan had namelijk tot veel onrust geleid bij omwonenden die voor geluidsoverlast vrezen. De motie heeft voor B & W ook meegeteld bij de afwijzing van de aanvraag.

De omwonenden scharen zich achter breed gedragen bezwaren dat padelbanen veel meer geluidsoverlast geven dan normale tennisbanen. Ook is er volgens de omwonenden sprake van lichtvervuiling en is het voor de natuur geen beste ontwikkeling. Vogels vliegen zich dood tegen de glazen wanden.

'We zijn er nog niet'

Inwoonster Mary van der Weide is blij met de conclusie van de gemeente, maar houdt nog een slag om de arm. "We zijn er nog niet", zegt zij. "De gemeente staat gelukkig achter ons, maar ik verwacht dat de tennisclub in bezwaar gaat. Dat is ook hun goed recht. We hebben er vertrouwen in dat de gemeente het in dit proces goed heeft gedaan. Wij wonen hier in een rustige wijk, een natuurgebied met ijsvogels, een roekenkolonie en zwanenpaartjes, dat willen we niet kwijt."

Van der Weide woont naast het sportcomplex met onder andere een tennisbaan, voetbalclub en korfbalvereniging. Ook nu hebben zij en haar buren dus al te maken met geluiden van sportverenigingen. "Dat was ook al zo toen we hier kwamen wonen, dan hadden we dat al niet moeten doen. Dat accepteren we ook, maar je moet wel een grens trekken. Je legt ook geen crossbaan in een woonwijk", zegt zij.