Muurschildering in Gieten om bekladding tegen te gaan

De muurschildering in de Albrechttunnel in Gieten is af. De afgelopen dagen hebben jongeren uit Gieten en omstreken samen met een graffiti-artiest de tunnel voorzien van twee grote schilderijen.

Zelf ontworpen

De ene kant van de tunnel heeft als thema 'muur van lokale herkenbaarheid'. De tunnel wordt gebruikt om van Eext naar Gieten te gaan of omgekeerd. Daarom staan er herkenbare dingen van beide dorpen op zoals de Hazewindmolen, Hazewindhonden en het Zwanenmeer. De andere kant is de 'muur van verbinding en diversiteit', waarbij diversiteit een dubbele betekenis heeft.

Het is de sociale verbinding tussen mensen, maar ook de verbinding tussen Gieten en Eext. Een bekend figuur in de gemeente Aa en Hunze is de overleden zanger Harry Muskee. Hij is een van de vier mensen wiens portret op deze muur is geschilderd.