Vledder in de race voor landelijke dorpsprijs

Vledder is in de race voor de Dorpsvernieuwingsprijs, een landelijke prijs. Andere genomineerden zijn Grijpskerk (Groningen) en Mariënvelde (Achterhoek). Er waren veertien aanmeldingen.

De prijs wordt om het jaar toegekend aan initiatieven die bewoners zelf nemen om de leefbaarheid in hun dorp te verbeteren. De winnaar krijgt 3.000 euro, de nummer twee en drie 1.500 euro. Dat kan Dorpsbelangen Vledder dus in elk geval tegemoet zien.

Sociaal

Het sterke punt voor Vledder was het sociale deel van de dorpsvernieuwing, schrijft de jury van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Het nog jonge woonzorgcentrum De Borgstee wordt geroemd. Het gebouw met 32 appartementen is energieneutraal en duurzaam.

Verder ziet de jury sterke punten in de stichting Naobuur, met een informatie- en contactcentrum Zorg en Welzijn. Ook de belbus die in het dorp rijdt om mensen naar familie of zorgvoorzieningen te brengen scoort.

De basis werd gelegd in 2012, schrijft LVKK. De verhouding tussen gemeente en burger veranderde, en er kwamen vanuit de inwoners visies op zorg en op levensloopbestendig wonen. Daar is De Borgstee een resultaat van.

'Zeer hoog niveau'

Of Vledder de Dorpsvernieuwingsprijs in de wacht sleept, is nog geen gelopen race. De LVKK spreekt van een 'zeer hoog niveau' van de aanmeldingen.

Voor Grijpskerk noemt de jury het initiatief dat ontstond na de aankondiging dat verzorgingstehuis De Wierde zou sluiten. De plannen die daarna gesmeed werden leidden tot een 'prachtig multifunctioneel centrum'. Daarmee is de ouderenzorg behouden gebleven voor de regio, ook onder meer de bieb en het archief hebben er een plek.

Vergelijkbaar is de Brede Maatschappelijke Voorziening in het Gelderse Mariënvelde. Het dorpshuis dat in 2016 werd gebouwd is een jaar later bekroond tot Dorpshuis van het Jaar in Gelderland. Er is plek voor 'sport, spel en ontmoeten'. Verder is sinds 2017 de dorpskern aangepakt. Daardoor nodigt het dorpshart nu uit om elkaar te ontmoeten, oordeelt de jury.

Jury gaat zelf kijken