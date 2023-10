Parc Sandur pakt uit: plannen voor 92 vakantiewoningen, indoor padelbanen en megaspeeltuin

Het einde van de vernieuwingsgolf die recreatiepark Parc Sandur momenteel ondergaat is nog niet in zicht. De vergunningsaanvraag voor nog eens bijna 100 vakantiewoningen is de deur uit. In november moet de eerste schop de grond in voor de aanleg voor vier indoor padelbanen. Voorts wordt er onderzoek gedaan naar de komst van een indoor speeltuin van tussen de 200 en 300 vierkante meter groot en de vernieuwing van het zwembad.

Het klinkt vreemd, maar het vakantiepark is eigenlijk nooit 'af' geweest. Rond de eeuwwisseling startte de bouw van ruim 300 vakantiehuisjes die op een soort eilandjes werden aangelegd. Rond 2004 kreeg die ontwikkeling een knauw vanwege de economische crisis, waardoor vijf eilandjes onbebouwd bleven.

Bijna 20 jaar later ziet het ernaar uit dat eindelijk het laatste onbebouwde deel van het park ook omgetoverd wordt in een vakantieparadijs, aldus parkdirecteur Jeroen van den Berg.

"Voor de zomer hebben wij een aanvraag ingediend voor de bouw van nog eens 92 vakantiebungalows op de nog onbebouwde percelen." Zodra de aanvraag wordt goedgekeurd, kan er begonnen worden met de aanleg. Van den Berg kan nog niet aangeven wanneer de bouw begint. Eerst wordt de procedure afgewacht.

Win-winsituatie

Maar de voltooiing van het park is niet het enige konijn uit de hoge hoed van Parc Sandur. Het recreatiepark wil in november beginnen met de aanleg van vier padelbanen in de huidige sporthal in het recreatiegebouw. Daarmee haakt Parc Sandur in op de alsmaar uitdijende populariteit van deze sport die het midden houdt tussen squash en tennis. In totaal worden er vier banen aangelegd. Aanvankelijk wilde het park de banen in de buitenlucht realiseren.

"Maar daar zijn we van teruggekomen na overleg met wijkbewoners (Parc Sandur is ook de naam van de gelijknamige, aangrenzende woonwijk, red.). Inwoners vreesden geluidsoverlast, waarop het besluit viel om voor indoor te gaan. Volgens Van den Berg een win-winsituatie: het geluid blijft letterlijk binnen de perken en het aanbod van de indoorvariant van deze sport is in deze regio nog vrij beperkt.

Zwemparadijs

Voorts gaat het park de haalbaarheid onderzoeken van de aanleg van een eveneens overdekte speeltuin van 200 tot 300 vierkante meter 'a la Ballorig'. Van den Berg: "Voor de allerkleinste bezoekers willen we ook graag wat extra's bieden."

Ook wordt er nog met een kritisch oog gekeken naar het inpandige zwemparadijs. "Het zwembad is inmiddels al bijna 25 jaar oud. We moeten ervoor zorgen dat die up to date blijft. Nee, dat betekent niet per se een groter bad, maar je moet blijven vernieuwen en verbeteren. We hebben dat ook in onderzoek."

Beach house

De afgelopen twee jaar is er al fors geïnvesteerd in het park. Zo zijn alle huisjes voorzien van een nieuwe keuken en dito sanitair. Eén derde van de bungalows is voorzien van een sauna en jacuzzi.

Op termijn is het ook de bedoeling alle interieurs nog aan te pakken. Tevens ging het recreatiegebouw stevig op de schop. "Er is veel nieuwe horeca toegevoegd, waaronder een nieuw beachhouse-restaurant. Een nieuw buitenterras aan het water, een serre en twee nieuwe buitenspeellocaties werden ook toegevoegd."

Eigendomssituatie

De vernieuwingsslag kreeg een enorme impuls na de nieuwe eigendomssituatie. Tot drie jaar geleden kende het park twee eigenaren: de bezitters van de vakantiehuisjes en bouwconcern VolkerWessels (Center Parcs verhuurd de huisjes namens de huisjeseigenaren, red.).

Laatstgenoemde besloot het recreatiegebouw en de nog onbewoonde eilandjes over te doen aan de eigenaren.