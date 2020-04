Maatregelen kabinet: basisscholen op 11 mei weer open, evenementen tot 1 september verboden

Hieronder een overzicht van de maatregelen van het kabinet zoals die vanaf 28 april gaan gelden in heel Nederland en de gevolgen voor Drenthe:

Onderwijs en kinderopvang

Kinderen kunnen na de meivakantie - op 11 mei - weer naar de basisschool, de kinderopvang de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs voor basisscholieren. De basisscholieren gaan eerst de helft van de tijd naar school. Basisscholen voor speciaal onderwijs gaan weer volledig open. Kinderen en leerkrachten met klachten moeten thuisblijven. Personeel in het basisonderwijs kan zich bij klachten laten testen op het coronavirus.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid adviseert, lopen jonge kinderen het coronavirus waarschijnlijk niet zo snel op en dragen ze het ook niet zo snel over. Daarom is het risico van het heropenen van de scholen volgens het OMT te overzien.

Het voorgezet onderwijs moet zich volgens Rutte voorbereiden op een anderhalve meter-samenleving. De scholen binnen het voorgezet onderwijs moeten zich richten op een heropening vanaf 1 juni. Of de maatregelen gevolgen hebben voor de zomervakantie is nog niet bekend.

Evenementen en professionele sport

Alle vergunningsplichtige evenementen blijven in ieder geval tot 1 september verboden. Dat betekent dat de festivals en andere evenementen in de zomermaanden in ieder geval niet door kunnen gaan. In Drenthe gaat onder meer het TT Festival in Assen niet door. Ook het Bluesfestival in Grolloo en het Hello Festival in Emmen en andere grote evenementen zullen niet vóór 1 september kunnen plaatsvinden.

Ook voor grote sportevenementen is een vergunning nodig. Denk aan de TT van Assen, het NK Wegwielrennen rondom de Col du VAM, De Gouden Pijl in Emmen en paardensportevenement CH De Wolden in Veeningen. Voor 1 september zullen die en alle andere sportevenementen niet doorgaan. Onduidelijk is of die evenementen op een andere manier of andere datum dit jaar wel plaats kunnen vinden, of dat ze compleet geschrapt zullen worden.

Topsporters mogen op aangewezen trainingslocaties individueel hun training hervatten, mits zij 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Eredivisie

Duidelijk is dat er tot 1 september geen betaald voetbalwedstrijden kunnen plaatsvinden. De eredivisie en de eerste divisie worden dus de hele zomer niet hervat. Voetbalbond KNVB heeft nog geen besluit genomen over het uitspelen van de eredivisie, waaronder de wedstrijden van FC Emmen. De bond hoopte tot vandaag nog dat er kon worden gevoetbald, desnoods zonder publiek.

Mogelijk wacht de voetbalbond met een definitieve beslissing tot na een bijeenkomst van de Europese voetbalbond UEFA aankomende donderdag. De UEFA wil dat alle competities alles op alles zetten om het seizoen te voltooien, maar de kans dat de eredivisie nog doorgaat wordt steeds kleiner.

Amateursport

Kinderen tot 18 jaar kunnen vanaf nu weer voorzichtig gaan sporten. Volgens het OMT kunnen kinderen tot en met 12 jaar ook gewoon weer dicht bij elkaar komen tijdens trainingen buiten en bij verenigingen. Voor kinderen van 13 tot 18 gelden strengere regels. Zij moeten nog wel 1,5 meter afstand bewaren tijdens het sporten.

Officiële wedstrijden zijn nog niet toegestaan, omdat die leiden tot reizen en daarmee een risico op verspreiding van het virus. Onderlinge potjes kunnen wel gespeeld worden. Ouders mogen niet langs de lijn staan en iedereen moet thuis douchen.

Welke sporten in de praktijk weer kunnen worden beoefend, hoe de leeftijdsgrens gehandhaafd gaat worden en of amateurclubs weer trainingen zullen gaan geven zal de komende tijd duidelijk moeten worden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van de nieuwe maatregelen.

Volwassenen mogen voorlopig niet in teamverband sporten. Individueel sporten, zoals buiten hardlopen of fietsen, blijft wel toegestaan. Daarbij moeten de maatregelen van het kabinet in acht worden genomen.

Horeca en campings

Ondernemers van café's, restaurants kregen vanavond geen fijne mededeling. Het kabinet heeft besloten dat alle eet- en drinkgelegenheden in ieder geval tot en met 19 mei dicht moeten blijven. Drie weken lang blijven de deuren van die ondernemingen nog gesloten. Veel horecazaken zitten in zwaar weer vanwege gedwongen sluiting vanwege het coronavirus.

Voor hotels en campings verandert er niets. Zij mogen gewoon open blijven voor overnachtingen van gasten, met in achtneming van de maatregelen vanuit de overheid.

Verpleeghuizen

Mensen die in verpleeghuizen zitten mogen ook de komende drie weken nog geen bezoek ontvangen. Het kabinet heeft bepaald dat de bezoekregeling van zorginstellingen tot en met in ieder geval 19 mei wordt verlengd.

Kappers en andere contactberoepen

Mensen met een contactberoep moeten ook de komende tijd hun zaken gesloten houden. Dat geldt voor bijvoorbeeld kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs. De onzekerheden voor die beroepen zijn volgens het kabinet nog te groot. De komende weken gaat het OMT advies uitbrengen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen die door mensen met een contactberoep gebruikt kunnen worden.

Andere maatregelen

Het kabinet heeft alle andere maatregelen die tot nu toe gelden verlengd tot en met 19 mei. In de week vóór 19 mei neemt het kabinet weer een besluit over de maatregelen.