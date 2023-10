De Drentse ui is in opmars: 'Overstap is financieel haalbaar'

Op steeds meer Drentse akkers begint het een vertrouwd beeld te worden: rijen en rijen gerooide uien, die liggen te wachten op transport. De Drentse ui is in opmars.

De uien uit Drenthe staan wereldwijd kwalitatief goed aangeschreven, zegt regiobestuurder en zelf ook akkerbouwer Erik Emmens uit Zeijen van de agrarische belangenorganisatie LTO Noord. "We kunnen inmiddels wel stellen dat uien het prima doen op de Drentse zandgronden. 'Onze' uien gaan, met succes, de hele wereld over."

Kennis over nieuwe gewassen

Daarmee is een duidelijke ontwikkeling te zien. Lange tijd was de Nederlandse uienteelt voorbehouden aan met name de akkers in Zeeland en Flevoland, omdat het als kleigewas werd gezien. Emmens: "Maar dankzij nieuwe kennis en experimenten met andere gewassen, zijn boeren in onder meer Drenthe de afgelopen twintig jaar met de ui aan de slag gegaan, en met succes."

Dat laatste is in cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook terug te zien. Werd er in 2000 in deze provincie voor tien hectare aan uien verbouwd, vorig jaar stond de teller op 1.910 hectare.

Vorig jaar hoogste opbrengst in Drenthe

Dat niet alleen, de Drentse opbrengst blijkt ook goed te zijn. Vorig jaar werd er in deze provincie gemiddeld 52,8 ton aan uien per hectare geoogst, terwijl het landelijk gemiddelde bleef steken op 44,3 ton, zo is verder te zien aan de cijfers van het CBS. Sinds 2015 was de Drentse oogst gemiddeld al elk jaar hoger dan het landelijk gemiddelde.

Emmens hoort dat ook terug. "We zien inderdaad over het algemeen goede opbrengsten op de percelen, al kan het wel sterk wisselen. Dat laatste hangt samen met de mogelijkheden die akkerbouwers hebben om hun percelen te beregenen." Een verschil zit ook in het soort ui: gele uien hebben over het algemeen een iets hogere opbrengst dan rode uien.