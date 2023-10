Volk van Grada zal harde noot moeten kraken over behoud panden (waaronder Nabershof)

Het Volk van Grada zal met een kritische blik moeten kijken naar het eigen vastgoed. De folkloristische vereniging bevindt zich momenteel in financieel zwaar weer. Vooral de financiële lasten van hun diverse gebouwen wegen zwaar op het huishoudboekje. De vereniging gebruikt de komende maand om een knoop door te hakken over de te nemen koers.

Eerder dit jaar klopte het Volk van Grada nog aan bij de gemeente Emmen met een hulpkreet. Er kwam minder geld binnen dan dat er uitging en het voortbestaan dreigde in het geding te komen.

Het bestuur wees vooral naar het eigen vastgoed als boosdoener. Naast de uit 1681 stammende boerderij Nabershof, bestaat dit uit een wagen- en theaterschuur en een theehuis, waar vier jaar geleden een expositieruimte tegenaan verrees. De extra hypothecaire lasten van laatstgenoemde ingreep en de stijgende gemeentelijke lasten droegen vooral bij aan de financiële wurggreep waar de vereniging zich momenteel in bevindt. Daarbij komt dat het verzoek om een eenmalige extra subsidie van 25.000 euro werd afgewezen.

Drietal opties

Wel is de gemeente inmiddels tweemaal in gesprek geweest met de vereniging. Roelof Steenbergen is inmiddels voorzitter af. Om gezondheidsredenen, laat hij desgevraagd weten. Hij verwijst door naar lid Eric Wit, die bevestigt dat de gemeente met het Volk van Grada om tafel is geweest. "Van beide kanten zijn er voorstellen op tafel gekomen. Het komt neer op een drietal opties, waar we nader onderzoek naar gaan doen." Om welke opties het gaat, wil Wit niet aangeven.

Molensteen om de nek

Wit beaamt dat het behoud van de al eerder genoemde gebouwen ook ter sprake is gekomen. "Er lopen mensen bij de vereniging rond die emotioneel reageren. Anderen bekijken het zakelijker en vragen zich af of een vereniging bezittingen moet hebben. Is het geen molensteen om de nek?" Volgens Wit komen dergelijke geluiden weer terug in het drietal opties dat voorligt.

Bij het Volk van Grada volgen in oktober nog een reeks overleggen met de leden en het bestuur over de oplossingsrichting.

Fusie

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de eerste gesprekken vooral verkennend van aard zijn geweest. "Maar vastgoed is een grote kostenpost, daar moeten we serieus naar kijken." De gemeente verkocht de panden in 1990 aan de vereniging. Volgens de gemeente heeft de gemeente recht op eerste koop, mocht het zo ver komen.

In juli gooide Steenbergen nog een vertrouwd balletje op: een fusie met 't Aol Volk. Het Volk van Grada ontstond in 1979 uit deze vereniging na een ruzie. Vorig jaar werd er serieus gekeken naar een mogelijk samengaan, maar dat ketste af.