Kroongetuige zwembadmoord voor de rechter voor meineed

De 55-jarige kroongetuige in de Marumer zwembadmoordzaak, Willem P. uit Kampen, staat vandaag voor meineed terecht voor de rechtbank in Groningen. De Kampenaar heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) onder ede leugenachtige verklaringen afgelegd over de moord op Jan Elzinga in juli 2012 voor de poort van het zwembad in Marum.

Willem P. wees Monique H. (44) uit Hollandscheveld, Marcel H. (41) en hun moeder Coby van der L. (61) uit Roden aan als de opdrachtgevers van de moord. De drie werden in december veroordeeld tot 20 jaar cel. Monique was in 2012 de partner van Elzinga. De Kampenaar werd zelf kort na de moord opgepakt, samen met de schutter Pascal E. De mannen kregen toen 20 en 15 jaar cel opgelegd.

Vervalst

In 2019 begon P. ineens te praten. In ruil voor strafkorting wilde hij wel een boekje opendoen over de schoonfamilie van Elzinga. Hij kon bewijzen dat zij de moord hebben uitgelokt en hiervoor 30.000 euro voor over hadden. In ruil voor zijn verklaringen en tekstberichten die hij overhandigde hoefde hij uiteindelijk maar 9 jaar van zijn straf uit te zitten. Tijdens de rechtszitting eind vorig jaar bleek dat de overlegde sms-berichten waren vervalst.

P. gaf toe dat hij met deze berichten had geknutseld. De schoonfamilie en de 58-jarige Johan L. uit Kampen, die in december 7 jaar cel kreeg opgelegd voor het leveren van het wapen in 2012, deden aangifte van meineed. Sinds P. is vrijgelaten zit hij in een beschermingsprogramma. Tot dusver werd in hij op de openbare zittingen in de kelder verhoord, afgeschermd van iedereen. Ook dat gaat vandaag gebeuren.

Psychische problemen

De man zal via een geluidsverbinding met de rechtszaal zijn te horen. De openbaarheid van de zaak en de afspraken die met P. zijn gemaakt worden op deze manier niet geschonden. De veroordeelde schoonfamilie maakt gebruik van hun spreekrecht. Zij zijn door de leugens van P. ernstig gedupeerd. Alleen van Monique H. is het zeker dat ze niet naar de zitting in Groningen komt. Zij kampt door de detentie met psychische problemen, zei haar advocaat.