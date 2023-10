Extra domper voor elektriciteitsnet ZO-Drenthe door nieuwe schaarste

De gemeente Emmen en Borger-Odoorn hebben opnieuw te kampen met een tekort aan ruimte op het elektriciteitsnet. Netbeheerder Tennet meldde bij de gemeente Emmen dat er sprake is van transportschaarste. Dat wil zeggen dat grootverbruikers, dus vooral bedrijven, geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen op het net.

Het gaat in dit geval om het hoogspanningsstation bij Musselkanaal en Zandberg, die onder meer de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Stadskanaal en Westerwolde van stroom voorziet. Het net zit tjokvol en daarom worden er geen nieuwe offertes voor aansluitingen vergeven, liet Tennet de gemeente weten.

Onmogelijk

De gemeente stelt een onderzoek in en roept bedrijven die mogelijk in de problemen komen op zich te melden. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden wat betreft lokaal gewonnen energie.

Vraag toegenomen

Tennet en Enexis trokken bijna een jaar geleden aan de bel over de schaarste op het net in onder meer Drenthe. De grenzen van wat het hoogspanningsnet aankan, waren bereikt. Hierdoor konden nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven voorlopig niet direct stroom afnemen van het elektriciteitsnet.

Volgens beide netbeheerders is de vraag naar elektriciteit enorm toegenomen in de voorgaande periode. Vooral bedrijven die elektrisch willen verduurzamen eisten een grote tol op het net.

Deze snelle groei heeft geleid tot een knelpunt in het netwerk van Tennet in Zeijerveen en Assen. Dit is het verbindingsstation tussen het regionale hoogspanningsnet en de landelijke elektriciteitssnelweg. Het station bij Musselkanaal en Zandberg ervaart nu vergelijkbare problematiek.