Fans van Jannes voor tienduizenden euro's opgelicht: 'Ik ging al m'n geld pinnen'

'Pas op voor dit soort praktijken'

In het programma reageert Jannes op de fraudezaken: "Je weet dat dit soort dingen gebeuren, maar dat mensen op zo'n laffe en vieze manier worden gepakt, dat is echt erg. Ik heb met hen te doen. Tegen alle fans wil ik zeggen: pas op voor dit soort praktijken. Trap er niet in."

Hoogleraar Antal van den Bosch, gespecialiseerd in communicatie, boog zich over het app-verkeer. Hij vermoedt dat over de landsgrenzen is geopereerd. "Dit is niet het vloeiende Nederlands wat je verwacht. Het doet denken aan Engels. Iemand die Engelse zinnen heeft bedacht en die door een automatisch vertaalsysteem heeft gehaald."