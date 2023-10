College Aa en Hunze keurt plan nieuwe supermarkt Rolde goed

Het college van burgemeester en wethouders in Aa en Hunze is akkoord met het voorontwerp van een nieuwe supermarkt in Rolde.

Het nieuwe filiaal van supermarktketen Albert Heijn komt op de locatie van het voormalige Hotel Erkelens, in het hart van het dorp.

Plan aangepast

Op dit moment ligt er op die plek een tijdelijke parkeerplaats, om het krappe parkeerterrein van de supermarkt te ontlasten. De nieuwe parkeerplekken komen op de plaats van het huidige supermarktgebouw. Dat zal worden gesloopt.

Het ontwerp is volgens wethouder Ivo Berghuis (Gemeentebelangen) op enkele punten aangepast na kritiek van inwoners. Zo krijgt de nieuwe supermarkt één in- en uitgang, in plaats van de gewenste twee entrees. Het idee om in hetzelfde pand ook een andere winkel te huisvesten, sneuvelde eveneens.

Onrustige voorgeschiedenis

Over de nieuwe supermarkt is in het verleden onvrede geweest in Rolde. Veel inwoners baalden destijds van de sloop van het hotel, al waren er ook positieve geluiden. Na de sloop lag het terrein jarenlang braak: een doorn in het oog voor de dorpelingen.