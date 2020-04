TT Festival gaat niet door vanwege coronavirus

Het TT Festival in Assen gaat dit jaar niet door. Dat meldt de Stichting TT Festival Assen, dat het festival in de provinciehoofdstad organiseert.

Premier Mark Rutte maakte vanavond bekend dat evenementen met een vergunningsplicht tot 1 september niet door mogen gaan. Daaronder vallen ook de jaarlijkse TT van Assen en het bijbehorende TT Festival. Jaarlijks komen meer dan honderdduizend bezoekers naar Assen voor het motorsportevenement. Dit jaar zou het festival van 20 tot en met 28 juni plaatsvinden.

'Erg voor horeca en kermis'

Voorzitter Sander ten Bosch van de Stichting TT Festival Assen liet eerder in het RTV Drenthe-programma Cassata weten toch een klein festival te willen organiseren als de TT niet door zou gaan. Daar is nu geen sprake meer van. De organisatie schrijft in een verklaring dat het pijn doet dat het festival niet door kan gaan, maar dat het de maatregelen van de overheid begrijpt. Vooral voor horecaondernemers en kermisexploitanten vindt Ten Bosch het heel erg dat het festival niet door mag gaan. "Voor hen is het nog vele malen erger dan voor ons", zegt de stichtingvoorzitter.

De komende weken zal Ten Bosch gaan gebruiken om de financiële schade van het niet doorgaan van het festival in kaart te brengen. Of dezelfde artiesten en activiteiten ook meeschuiven naar een latere editie, weet Ten Bosch nog niet. "Het cancelen van alles is inmiddels in gang gezet. Voor iedereen is dit nieuw en we moeten er de komende tijd hard aan werken."

Verplaatst de TT?

Voor 1 september zal er in ieder geval geen TT plaatsvinden. De kans bestaat dat de TT-races verplaatst worden naar een andere datum dit jaar, daarover is nog niets bekend, maar Ten Bosch betwijfelt of het TT Festival dan mee kan schuiven. "Dat is bijna niet te doen, september zit al erg vol qua festivals. Ik denk dat we ons moeten richten op volgend jaar."

