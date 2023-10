'Sinterklaas' Hans Vijlbrief belooft veel maar niet alles in Een

Schades tot 60.000 euro worden vanaf 1 januari 2024 'gewoon' uitgekeerd in Noord-Drenthe en demissionair-staatssecretaris Hans Vijlbrief is geen fan van het plan om het kussengas van de Gasopslag Langelo (UGS Norg) te winnen. Daarmee zegt Vijlbrief niets nieuws, maar toch gingen de meeste aanwezigen vanavond met enig vertrouwen naar huis na een gesprek in het dorpshuis van Een.

Staatssecretaris Vijlbrief was daar op uitnodiging van de Drentse D66-partijen. In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen én in het kader van 'luisteren naar de zachte stem', zoals de Zuid-Hollander het zelf noemt. "Ik voel me net Sinterklaas", grapte de beleidsmaker toen hij voorafgaand aan het gesprek met zo'n veertig belangstellenden in het midden werd gezet.

De liedjes bleven uit, in plaats daarvan kon Vijlbrief rekenen op enkele kritische vragen vanuit het bescheiden Eener zaaltje. "Hoe kan de overheid het vertrouwen van inwoners herwinnen, terwijl er zo veel mis ging?", begon Wisse Hummel, voorzitter van de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME). "Door onder meer veel in dit soort zaaltjes te komen en in gesprek te gaan", sprak Vijlbrief. "Maar ook vooral door daden."

'Dit houdt op'

Eén van die daden is om het gebied rondom de gasopslag in Langelo, waar ook Een onder valt, weer dezelfde rechten te geven als de rest van het 'effectgebied', zoals het gebied waar men schade kan hebben van gaswinning wordt genoemd. De felbegeerde omgekeerde bewijslast keert terug en schades tot en met 60.000 euro worden vanaf 2024 allemaal uitgekeerd in het gebied. Maar hoe zit het met schades die eerder zijn afgekeurd? "Zij moeten waarschijnlijk een nieuwe melding doen", denkt Vijlbrief. "Dat lijkt me het meest effectief."

Gijs Wevers uit Roden is één van de schademelders uit het gebied rondom Langelo. De 65-jarige ziet naar eigen zeggen zijn huis al jaren 'wegkwijnen'. "Experts die waren gestuurd gaven aan dat mijn schades niet konden komen door de aardbeving in Huizinge van 2012, niet door bodemdaling en ook niet door de gasopslag. Maar ondertussen zit ik wel met de schade."

"Maar dit houdt dus op", reageerde Vijlbrief, die op zich snapte dat gedupeerden als meneer Wevers die belofte niet voor zoete koek slikken. "Maar als ik dat zeg, is het zo."