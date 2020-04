Begrip voor uitblijven bezoek verpleeghuizen

Bij Zorggroep Noorderboog is veel begrip voor het besluit van het kabinet om de komende weken geen bezoek toe te staan in de verzorgings- en verpleegtehuizen.

Volgens directeur-bestuurder Erwin Duits is het aantal ziekte- en sterfgevallen als gevolg van het coronavirus op dit moment nog veel te hoog om de regels te versoepelen. Hij had ook niet op een versoepeling gerekend.

"Nederland zit nog steeds in een crisis, de belasting voor het zorgpersoneel is nog steeds heel groot." Ondanks zijn begrip voor het kabinetsbesluit verwacht Duits de komende weken heel veel te moeten uitleggen aan de bewoners van de tehuizen. Want: "Je kunt zeker beeldbellen, maar je wilt iemand natuurlijk rechtstreeks in de ogen kijken."

'Het geeft rust'

Het verlengen van de maatregel om geen bezoek toe te staan geeft rust, zowel voor de bewoners als de medewerkers, zegt Mariska Roeters van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe. Ze is blij met het besluit, al vindt ze het ook moeilijk.

"Want je gunt de bewoners vrijheid en levensvreugde, maar voor ons staat de gezondheid en de veiligheid van bewoners en personeel voorop. En een kwetsbare groep moet je geen proefkonijn laten zijn."

Ook voor de zorgmedewerkers vindt Roeters het een goed besluit. De medewerkers doen hun best om niet besmet te raken en onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het personeel buigt zich de komende tijd over nieuwe activiteiten die georganiseerd worden tijdens Koningsdag en de 4/5 mei-activiteiten.

'Klap in het gezicht'

Bij landelijke ouderenorganisaties is er meer teleurstelling over het besluit. Het Nationaal Ouderenfonds is bang dat eenzaamheid een steeds groter probleem wordt voor ouderen. "De maatregelen zijn een klap in het gezicht van ouderen die al weken wachten op bezoek van dierbaren. Gebrek aan dit contact begint een steeds groter probleem te worden", zegt Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds.

Ouderenbond ANBO vindt het "verdrietig" en "emotioneel" dat bezoek in verpleeghuizen nog steeds niet kan, maar ook "begrijpelijk". "Het is belangrijk dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving niet besmet worden met het coronavirus en ook dat zorgmedewerkers niet ziek worden. De bewoners wonen in een soort familiehuis dichtbij elkaar en kunnen elkaar dus relatief snel besmetten", zegt Liane den Haan van ANBO. Volgens haar moeten er eerst voldoende beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers zijn.

