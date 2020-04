Historisch besluit: 90e TT gaat eind juni niet door

De negentigste editie van de TT gaat op zondag 28 juni niet door. De autoriteiten hebben besloten dat er tot 1 september geen grote evenementen in ons land mogen plaatsvinden met of zonder publiek.

"Premier Rutte was duidelijk. We moeten geen internationale verkeersstromen op gang brengen. In de geest van zijn verhaal kunnen we de TT niet door laten gaan. Ook niet zonder publiek", zegt TT-voorzitter Arjan Bos.

Hij gaat morgen in gesprek met rechtenhouder Dorna over een mogelijk vervangende datum in het najaar. "Maar wie weet kan het pas weer volgend jaar", vult Bos aan.

Overleg met burgemeester Marco Out

Ook heeft de TT-voorzitter contact gehad met burgemeester Marco Out van Assen. Ook hij vindt dat de TT met deze maatregelen, ook zonder publiek, niet door kan gaan.

Het TT Circuit is in verband met de coronacrisis al sinds 16 maart gesloten. Sinds die tijd vinden er geen evenementen meer plaats.

Kalender

De strijd om de wereldtitel wegrace in Assen zou de zevende wedstrijd op de kalender van dit seizoen zijn. Maar alle WK-rondes werden tot nu toe aangepast, uitgesteld of geschrapt.

Tijdens de openingsrace in Qatar, begin maart, werd er nog wel geracet. Maar toen kwamen, ook in verband met het coronavirus, alleen de Moto2 en Moto3-klasse in actie.

Historisch besluit

Voor Assen is het een historisch besluit dat de TT niet doorgaat. Want alleen in de oorlogsjaren van 1940 tot en met 1945 gingen de races niet door.

De TT wordt al sinds 1925 verreden. In 2016 werd het evenement verplaatst van de zaterdag naar de zondag.

WK Superbikes verplaatst

Het TT Circuit heeft drie weken geleden, in overleg met rechtenhouder Dorna, het WK Superbikes al verplaatst naar het weekend van 21 tot en met 23 augustus. Maar ook dat zal op die datum niet door kunnen gaan.

