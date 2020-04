Zorgen bij politiek van Coevorden over 5G-netwerk

In Coevorden bestaan zorgen over de komst van 5G (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

De partijen BBC2014, CDA, PAC en PvdA in de gemeente Coevorden maken zich zorgen over het 5G-netwerk en dienden daarom vanavond een motie in. De vier partijen, samen goed voor 19 van de 25 zetels in de raad, maken zich met name druk over twee dingen: de plaats waar de masten komen en de gevolgen voor de gezondheid.

Om het 5G-netwerk door te voeren moet de zogenoemde Telecomwet worden aangepast. Door die aanpassing lijkt de gemeente straks geen zeggenschap te hebben over waar de 5G-masten, zogenoemde small cells, geplaatst gaan worden.

Gemeente buitenspel

Allereerst zijn er dus zorgen over de openbare ruimte in de gemeente. "Die kan aangetast worden door de plaatsing van een grote hoeveelheid kleine antennes", schrijven de partijen. Ze vinden het onwenselijk dat de gemeente buitenspel wordt gezet, waar het beslissingen over de inrichting van de openbare ruimte betreft.

Gezondheid

Daarnaast vinden de vier Coevorder partijen dat de effecten van het 5G-netwerk op de volksgezondheid nog onvoldoende duidelijk zijn en dat rapporten hierover elkaar tegenspreken. Daar is wethouder Jeroen Huizing (CDA) het niet mee eens. "De rapporten spreken elkaar niet tegen. Verschillende deskundigen geven aan dat er niet aangetoond wordt dat er gevaar voor de gezondheid ontstaat. Het stralingsniveau blijft ruim onder de norm."

Kleine masten

De wethouder is het ermee eens dat de gemeente moet kunnen bepalen waar de 5G-antennes moeten komen. Volgens Huizing is het overigens niet zo dat er voor 5G vergelijkbare grote masten als voor 2G, 3G en 4G nodig zijn. "De kleine 5G-antennes worden aan onder meer gebouwen en lantaarnpalen geplaatst."

De wethouder kan zich al met al vinden in de motie en vindt daarnaast ook dat er qua communicatie te veel onduidelijk is. "Als gemeente weten we niet goed waar we aan toe zijn. Hebben we echt niks te vertellen of ligt het iets genuanceerder? Dat geldt ook voor de communicatie richting inwoners."

Brief

Wethouder Huizing zegt dat de gemeente Coevorden een brief gaat sturen aan het Rijk, in samenwerking met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).

De overige partijen ondertekenden de motie niet, maar ondersteunen 'm wel. Alleen de VVD in Coevorden staat niet achter de motie.

Lees ook: