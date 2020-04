Bluesfestival Grolloo jaar later: 'Doorgaan was vele malen erger'

Derksen hoopte al dat het kabinet de maatregelen zou verlengen en is blij met het besluit. "In Grolloo wonen zevenhonderd mensen en naar het festival komen zo'n veertigduizend bezoekers. Ik wil niet de verantwoordelijkheid hebben dat straks heel Grolloo besmet raakt. Het was vele malen erger geweest als het wel door was gegaan", zegt Derksen. Het festival zal nu plaatsvinden van 10 tot en met 12 juni 2021.

Grote namen

Het Bluesfestival zou dit jaar voor de vijfde keer plaatsvinden. Grote namen uit binnen- en buitenland als John Fogerty en Danny Vera zouden dit jaar in Grolloo optreden. Derksen wachtte bewust met het uitstellen van het festival tot de maatregelen van het kabinet, omdat de organisatie nu een beroep kan doen op de verzekering.

Voor de organisatie is het nu zaak om te proberen de artiesten die dit jaar zouden optreden ook volgend jaar naar Grolloo te halen. Derksen: "We proberen de grote jongens weer vast te leggen, maar dat kan lastig worden vanwege hun drukke agenda's. Volgend jaar willen we graag weer drie dagen organiseren en met grote bands komen." Gekochte tickets voor het festival blijven geldig tot volgend jaar. Ticketverkoopbedrijf Ticketmaster, dat de kaartverkoop voor het Bluesfestival verzorgt, komt daarnaast binnenkort met een platform waar kaartjes voor concerten en evenementen tweedehands kunnen worden verkocht.

De voetbalanalyticus baalt wel van de hele situatie, nu behalve festivals ook het betaald voetbal tot 1 september niet meer doorgaat. "Ik heb geen Bluesfestival én geen voetbal meer. Ik heb alleen nog mijn programma bij Radio Drenthe", zegt Derksen. Wel schuift hij wekelijks aan bij het voetbalpraatprogramma Veronica Inside, ondanks dat er geen bal meer rolt op nagenoeg alle voetbalvelden. "Maar gelukkig weten we altijd iets waarover we kunnen lullen."