'Ik vond thuis zijn best lekker'

Scholen open

Om 19 uur komt er duidelijkheid. Premier Mark Rutte zegt dat na de meivakantie, vanaf 11 mei, de scholen weer open gaan. "Het eerste wat ik ga doen is met mijn vrienden op het schoolplein spelen", zegt Thijs Anne. "Ik ga trakteren!", roept Brecht. Zij is in de corona-weken jarig geweest en miste het verjaardagsbezoek.

Dubbel

Voor moeder Marlies is het een dubbel gevoel. "Ik gun de kinderen heel erg dat ze weer naar school kunnen, alleen maak ik me wel zorgen over hoe ze die anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Dat gaat gewoon niet. Ik maak me geen zorgen dat mijn kinderen ziek worden maar wel dat ze het virus misschien toch doorgeven aan zwakkere mensen."

Sporten mag weer

Daarnaast maakt de premier bekend dat sporten voor de jeugd weer mogelijk is. "Kan ik eindelijk weer mountainbiken", verzucht Thijs Anne. Sporten in wedstrijdverband mag niet. "Jammer", vindt Brecht. Zij zit op paardrijden en wedstrijden zijn het leukste wat er is.

Voor de familie Nanninga lijkt er een einde te komen aan een bijzondere 'intelligente lockdown'. Dat besef heeft Thijs Anne zeker. "Ik ga mijn kleinkinderen later vertellen over dit virus. Want het is wel een unieke situatie waarin we zitten." Moeder Marlies vult aan: "Het is een heel bijzondere periode. We zijn als gezin nu dag en nacht bij elkaar; ook in de weekenden waarin we niet naar sporten gaan. Ik ervaar het als heel speciaal."