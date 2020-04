Opening basisonderwijs zorgt voor vraagtekens

De basisscholen gaan op 11 mei weer open, zo is bekendgemaakt op de persconferentie dinsdagavond. "Ik sta hier dubbel in", zegt rayonbestuurder Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond. De vraag is wat dit betekent voor leerkrachten die bij de risicogroep horen.

Aan de ene kant zegt hij dat het goed is dat leerlingen weer naar school gaan. Het positieve is volgens Bohlken dat sommige kinderen, die geen laptop hebben of weinig worden gestimuleerd, weer naar school kunnen. Kinderen die uit beeld zijn geraakt, komen misschien weer in het vizier. Het is voor kinderen ook goed dat ze sociale contacten hebben.

Aan de andere kant vraagt hij zich af wat dit betekent voor leerkrachten met een zwakke gezondheid. "Wat betekent dit voor leraren die bij de risicogroep horen? Of wat als hun partner of kinderen risico lopen?"

Dat de regering coronatesten beschikbaar stelt voor het personeel, zal voor de kwetsbare groep weinig uitmaken, denkt hij. Als ze positief testen dan is het voor hen al te laat.

De Algemene Onderwijsbond vindt dat leraren met gezondheidsproblemen niet gedwongen moeten worden om voor de klas te staan. Datzelfde geldt als de partner die heeft. De bond meldt dat die in de gaten zal houden hoe alles verloopt in het basisonderwijs en wat dit betekent voor het voortgezet onderwijs. "Pas als dat goed gaat, kan er sprake zijn van een volgende stap", zegt voorzitter Eugenie Stolk op de website.

11 mei

Voor Zweers Wijnholds, directeur-bestuurder van stichting BIJEEN Hoogeveen, wacht een drukke tijd. Ten eerste is er morgen een gesprek tussen het bestuur en de directeuren die onder de stichting vallen. "We gaan dit allemaal bespreken en kijken wat er haalbaar is." Ook zal er overleg met de medezeggenschapsraad plaatsvinden. Ook zal er contact zijn met de PO-raad. "Het is eerst vooral veel input en dan daarop reflecteren", vat hij samen.

De meivakantie zorgt ervoor dat alles snel geregeld moet worden. "We moeten ons maximaal inzetten. We doen alles wat we kunnen om in het onderwijs weer met nieuwe energie te beginnen."

(Thuis)onderwijs

Het kabinet heeft aangekondigd dat basisscholieren eerst de helft van de tijd naar school gaan. Zo is het mogelijk dat op een dag de eerste helft naar school gaat en de volgende dag de andere. Hoe dat eruit moet zien is niet helemaal duidelijk. Een vraag die Wijnholds heeft is wat dit betekent voor de kinderen die thuis zitten. Is het de bedoeling dat de leraar ook les moet geven aan de thuisblijvers?

Voortgezet onderwijs

Naast het basisonderwijs, is er nu ook een datum waarop leerlingen van het voortgezet onderwijs hun schoollades kunnen openen. Zij kunnen zich richten op 1 juni. Vreemd, vindt Bohlken. Sommige scholen in bijvoorbeeld Drenthe hebben een streekfunctie. Kinderen gaan via de bus naar school. Is dat te doen?

Hij zet ook vraagtekens bij de datum. "Waarom zou je de scholen openen, een paar weken voor de zomervakantie?"