Toch geen Pauperparadijs deze zomer, vizier op volgend jaar

De theaterproducent van Het Pauperparadijs had eerlijk gezegd een stille hoop dat er deze zomer toch nog iets georganiseerd zou mogen worden. "Al waren de voortekenen wel slecht." Maar die hoop is bij Lommerde na de persconferentie vanavond van de minister-president omgeslagen in grote teleurstelling. "Ja, dit is wel heel erg zonde. Er kan maandenlang helemaal niks."

Risico

Toch zit Lommerde niet bij de pakken neer met Het Pauperparadijs. Hij blijft erbij dat het theaterstuk zo de moeite waard is, dat het zeker nog een derde keer in het gevangenisdorp moet spelen. "Ik blijf dit een fantastische voorstelling vinden. We gaan morgen met het team in overleg. Want ook al zou ik persoonlijk het stuk dolgraag volgend jaar alsnog willen opvoeren, ik wil er niet in mijn eentje verantwoordelijk voor zijn. We moeten er met het hele team achter staan. Want het is wel een risico."

Veenhuizen had deze zomer voor de derde keer het decor moeten worden van het theaterspektakel, gebaseerd op het boek Het Pauperparadijs van Suzanna Jansen. In zowel 2016 als 2017 werd de productie met succes opgevoerd op de binnenplaats van het Gevangenismuseum. In 2018 stond het spektakel in theater Carré in Amsterdam.

Twijfel sloeg toe

Dit jaar was er een nieuwe reeks van vijftig voorstellingen gepland, van juni tot in augustus. Ondernemers in Veenhuizen en de regio, gemeente en provincie waren er blij mee. Want volgens hen is de productie een belangrijke toeristische trekker. In de voorverkoop werden de eerste maanden meer dan 20.000 kaarten verkocht, totdat vijf weken geleden het coronavirus in ons land de kop opstak.

"Je merkte het meteen aan de kaartverkoop. Die kwam compleet stil te liggen", zegt Lommerde, bij wie ook de twijfel toesloeg. Vooral omdat steeds meer evenementen in Drenthe afgeblazen werden. Maar Lommerde bleef tot het laatste moment hopen op versoepeling, ook al waren de voortekenen slecht. "Ik ben een positief ingesteld mens." Tot vanavond. "Het is nu echt onafwendbaar."

Schade

Lommerde vindt de hele situatie 'zeer teleurstellend'. "En dan druk ik me diplomatiek uit." Er is volgens hem zo'n twee tot drie ton aan kosten gemaakt. "Maar niet alles is weg. Er is ook in zaken geïnvesteerd, waar we voor volgend jaar weer gebruik van kunnen maken. Maar er is natuurlijk schade."

Hoewel de theaterproducent zelf hoopt het verhaal naar volgend jaar te kunnen tillen, wordt het risicoprofiel van de productie wel groter. "We kregen steun van regionale ondernemers, vooral uit de horeca en recreatiesector. Want dit voor de derde keer van de grond tillen in Veenhuizen, was best een financieel avontuur. En uitgerekend die sector krijgt nu harde klappen door corona. Dus in hoeverre kunnen die ons steunen? Hoe groot is straks de economische recessie voor iedereen?" Dat alles bij elkaar maakt het volgens Lommerde 'best lastig om de wereld van volgend jaar in schatten'.

Witte rook

Morgen wordt in elk geval de knoop doorgehakt of Het Pauperparadijs definitief volgend zomerseizoen alsnog in Veenhuizen staat. "Durven we het met z'n allen aan of niet, da's de vraag. En als er witte rook komt, dan kunnen we de verkochte kaarten misschien ook doorschuiven. Maar dat moeten we allemaal nog bekijken", besluit Lommerde.

Lees ook: