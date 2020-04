Online raadsvergadering Westerveld mislukt

Ze zaten met elkaar klaar voor de raadsvergadering in de gemeente Westerveld. Via de website van de gemeente was het te volgen, zelfs de onderlinge chat. Maar van een raadsvergadering kwam het niet. Volgende week een nieuwe poging.

Het zou de eerste keer zijn. De vorige raadsvergadering was nog wel in de raadszaal in Diever. Maar een aantal leden wilde niet naar het gemeentehuis komen vanwege het gevaar van het coronavirus en dus wilde de gemeente online vergaderen. Over het afvalbeleid bijvoorbeeld, maar ook over een motie tegen het plan van Natuurmonumenten om geld te vragen voor het bezoeken van hun natuurgebieden.

Heerlijk gebak

Lang zat de kijker via de website van de gemeente naar een beeld te kijken waarop raadsleden en collegeleden gebak aten. Dit vanwege het afscheid van raadsgriffier Roelof van der Veen. Hij gaat na een carrière bij de voormalige gemeente Vledder en later Westerveld met pensioen.

Rechts van het beeld was een online chat te zien. Het gebak viel in de smaak. Dat wel. Een grote meerderheid zat op afstand van elkaar in de raadszaal in Diever. Een enkeling had ingelogd vanaf huis. Maar het kwam er niet van. Geen raadsvergadering. Na een uur alleen het afscheid van de griffier.

Dan komt ook een motie aan de orde over de plannen van Natuurmonumenten om bezoekers van hun gebieden te laten betalen daarvoor. De organisatie vindt het niet terecht dat hun leden moeten betalen voor het onderhoud en anderen niet. Er moeten slagbomen komen bij parkeerplaatsen. Alleen leden mogen er gratis in.

Slecht plan van Natuurmonumenten

Alle partijen, behalve Progressief Westerveld, ondersteunen de motie. Daarin wordt aan het college gevraagd of Natuurmonumenten deze plannen ook heeft voor gebieden in Westerveld. Bijvoorbeeld voor het Nationaal Park Dwingelderveld of het Drents Friese Wold. En als dat zo is, dan moet de gemeente daaraan geen medewerking verlenen.

De natuur is één van de peilers waar het toerisme in de gemeente op drijft. Betalen zou negatief zijn voor het toerisme. Bovendien heeft de maatregel een negatief effect op de toegankelijkheid van natuur. "Het kan leiden tot ongewenst parkeergedrag in de dorpen en omgeving van de natuurgebieden", zo denkt de gemeenteraad.

Volgende week dinsdag volgt een nieuwe 'online' poging.