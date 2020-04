Tynaarlo wil plastic zo snel mogelijk in de ban doen

In een motie stellen de fracties Leefbaar Tynaarlo, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en Gemeentebelangen dat evenementen geen plastic producten die eenmalig gebruikt kunnen worden, mogen toestaan. Wel biologisch plastic.

John Franke van Leefbaar Tynaarlo attendeert de raad erop dat nu tijdens evenementen plastic vaak vertrapt wordt en kleine deeltjes achterblijven die niet verteerd kunnen worden. De gemeenteraad is het met hem eens, al stelt PvdA'er Koos Dijkstra zijn kanttekeningen erbij. "Overstappen op bioplastic is schijn voor commercieel belang."

Dijkstra vertelt dat hij ruim een half jaar geleden een stuk bioplastic meenam naar zijn huis en in de tuin heeft begraven. "Na acht maanden is er nog helemaal niets verteerd." Franke snapt waar het vandaan komt, maar laat weten dat een gewone plastic beker er veel langer over doet om afgebroken te worden dan een biologische plastic beker. Al is dat vooralsnog een kwestie van jaren.

Milieuschade beperken

"Plasticsoep en milieuschade van plastic willen we zo veel mogelijk beperken", aldus burgemeester Marcel Thijsen, tevens verantwoordelijk voor evenementen. Maar dit jaar evenementen een vergunning weigeren omdat ze plastic gebruiken, kan nog niet, zo vertelt hij in de digitale gemeenteraad. "Zodra het wettelijk mag, dan zullen wij de eerste zijn die het invoeren."

Hoewel de motie van de vijf partijen niet uitvoerbaar is, komt VVD'er Edwin Hageman met het idee om de motie toch aan te nemen als stok achter de deur. "Ik ben blij dat dit is aangenomen", laat Franke weten. Ook Dijkstra is tevreden met de beslissing van de raad. "We hopen dat er dan een nog betere oplossing komt dan de biologisch afbreekbare plastic bekers."