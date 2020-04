Begrip, maar Drentse recreatiesector verder in de knel

Marketing Drenthe peilt regelmatig de toestand van de recreatiebedrijven in Drenthe. "In onze laatste enquête vreesde zes van de tien ondernemers voor de toekomst. We hebben uitgerekend dat de sector eind mei 300 miljoen euro omzet is misgelopen." Toch benadrukt Crum dat ook onder ondernemers gezondheid voorop staat en dat ze niet hadden gerekend op versoepeling van de maatregelen.

Nog niet in de stemming om te boeken

Het voorjaar is voor de branche verloren gegaan. En wat de zomer te bieden heeft is nog onzeker. "Mensen zijn nog niet echt bezig met het boeken van de zomervakantie. Hun hoofd staat er nog niet naar", denkt Crum. De boodschap van het kabinet en experts was tot nu toe: blijf thuis. Hoewel kamperen onder voorwaarden wel kan, en je ook in hotels en b&b's terecht kunt, ga je toch geen tripjes plannen. Dat kan snel veranderen als straks de mogelijkheden weer verruimd worden.

"Het kan zijn dat er straks een hausse komt in de boekingen. Toeristen gaan waarschijnlijk meer in eigen land op vakantie." Dat klinkt wel mooi, maar vol is toch echt vol. En voor bijvoorbeeld campings kan dat wel eens sneller gaan dan in het verleden, als er straks meer ruimte tussen de kampeerplekken gehouden moet worden.

Daarom is er een idee ontstaan om de vakantie uit te smeren over twaalf weken. "Drie regio's, die elk vier weken vakantie hebben. Zo kun je overlappingen voorkomen en hoeven bedrijven waarschijnlijk minder vaak 'nee' te verkopen. Het probleem is dat je gemiste omzet niet meer kunt inhalen. Je kunt in zes hele drukke weken het verlies van het voorjaar niet meer goedmaken", aldus Crum.

Goede bedrijven kunnen stukgaan

Het is niet te voorspellen of bedrijven failliet gaan en al helemaal niet welke dat als eerste zullen zijn. "Goed renderende bedrijven kunnen net zo goed in de problemen komen. Bijvoorbeeld als een onderneming goed draait en juist omdát het zo goed gaat, flink heeft geïnvesteerd."

Omgekeerd wil het niet zeggen dat niet-vitale vakantieparken sneller in de problemen komen. "Daar zie je vaker dat mensen er langer verblijven en er heel regelmatige inkomsten zijn."

De hoop op betere tijden blijft. En daar speelt Marketing Drenthe ook op in, zegt Crum. "We komen met een video waarin we de Nederlandse vakantieganger duidelijk maken dat we op ze blijven wachten. Om onze provincie 'top-of-mind' te houden bij de toeristen." 13 mei is het volgende moment dat het kabinet over de coronamaatregelen beslist. "Hopelijk horen we dan meer over bijvoorbeeld Pinksteren of de zomervakantie."

(Rechten: Eigen foto)