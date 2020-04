Hooikoorts of corona: 'Het zijn twee totaal verschillende ziektebeelden'

Weerman Roland van der Zwaag vertelde het gisteren al op de radio: er zijn heel veel pollen in de lucht. Dat betekent dat veel mensen last hebben van hooikoorts. Mensen met hooikoorts moeten veel niezen, hebben geïrriteerde traanbuizen en snotteren. Maar hoe weet je nou of je last hebt van hooikoorts of dat er toch sprake is van het coronavirus? We vroegen het Ranny van Weissenbruch, KNO-arts in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

"De vroege verschijnselen van hooikoorts en corona komen overeen, maar het zijn twee totaal verschillende ziektebeelden", stelt Weissenbruch.

Koorts

Het belangrijkste verschil tussen corona en hooikoorts is dat mensen met hooikoorts geen koorts hebben. Dat is bij corona anders, waar koorts een van de symptomen is. "Mensen die hooikoorts hebben wordt aangeraden om medicijnen te gebruiken, zoals hooikoortstabletten, neusspray en oogdruppels en die medicijnen al op tijd te gebruiken. Dan worden de klachten echt minder. Als je corona hebt, worden de klachten uiteraard niet minder", legt Weissenbruch uit.

Daarnaast is er volgens de KNO-arts nog een ander belangrijk punt. "Veel mensen die hooikoorts hebben, hebben dat al jaren en weten dat het voorkomt in een bepaald seizoen. Zij weten dus zelf vaak dat het hooikoorts is en geen corona." Het is in deze tijd dus eerder de omgeving die bij een niesbui verschrikt opkijkt. "Misschien kunnen de mensen die hooikoorts hebben een groen petje opzetten", zegt Weissenbruch met een knipoog.

Geen verband

Weissenbruch benadrukt ook dat er geen verband is tussen hooikoorts en corona. "Mensen met hooikoorts zijn ook niet extra vatbaar voor het coronavirus. Daarnaast zie ik vooral veel jonge mensen met actieve hooikoortsklachten, maar zij vallen buiten de coronarisicogroep."

Hooikoorts is niet besmettelijk. "Het is in deze periode nuttig om regelmatig je handen te wassen, maar als je hooikoorts hebt, hoef je dat niet extreem veel vaker te doen dan mensen die geen hooikoorts hebben", legt Weissenbruch uit. "Je moet in deze tijd je eigen gezondheid gewoon extra goed in acht nemen."

De arts geeft een duidelijk advies. "Mocht je twijfels hebben of je hooikoorts of corona hebt, bel dan voor de zekerheid altijd de huisarts."