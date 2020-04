Opinie: Eredivisie ten einde, maar eigenlijk begint het nu pas

Het eredivisieseizoen is ten einde, maar eigenlijk begint het nu pas. Krijgen we een kampioen en gaan er clubs degraderen? (Rechten: RTV Drenthe)

Het voetbalseizoen 2019/2020 is ten einde. Tenminste, in de Nederlandse stadions gaat de bal niet meer rollen. Toch moet het geweld in de eredivisie nog losbarsten en dat gaat onherroepelijk gebeuren. Eén ding is in ieder geval zeker: de KNVB heeft een zeer pittig dossier en kan het simpelweg niet voor alle clubs goed doen.

Komende vrijdag gaat de KNVB, na overleg met de UEFA, in gesprek met alle Nederlandse profclubs. Is die video-conference een overleg, waarin de bond de verschillende meningen wil aanhoren voordat er een definitieve beslissing komt? Of neemt de KNVB gewoon haar besluit over het beëindigen van de competities én de bijbehorende consequenties simpelweg kenbaar, waarna het gesteggel kan gaan beginnen?

Ten eerste moet worden bepaald welke club kampioen wordt of welke ploeg aangewezen wordt als nummer 1 van de eredivisie en die zich dus rechtstreeks plaatst voor de Champions League. Volgens De Telegraaf is die vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. De landelijke krant wijst naar artikel 17, lid 5, sub a van de reglementen betaald voetbal, die dan in werking treedt: 'De betaaldvoetbalorganisatie, waartoe het elftal behoort dat na afloop van de competitie van de eredivisie de meeste wedstrijdpunten heeft behaald, is kampioen van de Eredivisie van de sectie betaald voetbal van Nederland.'

Omdat Ajax en AZ evenveel punten hebben, komt sub d ('Lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het in dit lid bepaalde') en dus lid 4 in beeld. Daarin staat dat het doelsaldo beslissend is. En dus mag Ajax normaal gesproken de 35e landstitel - weliswaar zonder glans - bijschrijven.

Nummer 1 zeker, degradanten niet?

Het is zeker een van de mogelijkheden, maar opmerkelijk is wel dat diezelfde krant schrijft dat de degradatieregeling de meeste hoofdbrekens op zal leveren. Blijven nummer 18 RKC Waalwijk en 17 ADO Den Haag behouden voor de eredivisie of degraderen deze twee clubs? In dat laatste geval sluit De Telegraaf niet uit dat er juridische stappen worden genomen vanuit Waalwijk en Den Haag, omdat zij nog voldoende punten bijeen konden spelen om zich te handhaven.

Dus de nummer 1 is kraakhelder (terwijl AZ nog negen duels de tijd had om Ajax van plek 1 te stoten en alleen een minder goed doelsaldo heeft op dit moment), maar de nummers 17 en 18 zullen zich waarschijnlijk niet neerleggen bij degradatie.

Cambuur en De Graafschap

En dan is er nog de vraag wat de KNVB moet doen met Cambuur en De Graafschap, de nummers 1 en 2 van de Keuken Kampioen Divisie. Als Ajax als winnaar van de eredivisie wordt, dan kan de KNVB moeilijk Cambuur (als nummer 1 van de KKD) niet belonen met promotie. En aangezien vorig seizoen is besloten de nummers 1 én 2 te laten promoveren naar de eredivisie zal De Graafschap ook wel iets mogen eisen.

In het verlengde van de promotie-/degradatieregeling moet worden bepaald of de eredivisie volgend seizoen uit achttien of uit twintig clubs bestaat. De clubs onderin de eredivisie pleiten logischerwijs voor twintig clubs. De topploegen is het om het even en een groepje clubs - waaronder FC Emmen en FC Groningen - is faliekant tegen dat plan.

FC Emmen

FC Emmen-bestuursvoorzitter Ronald Lubbers weet uit ervaring hoe erg het tweede niveau in Nederland de laatste jaren al is gedevalueerd (met de toevoeging van enkele beloftenteams bijvoorbeeld) en wil dat sowieso voorkomen. De commerciële waarde van de Keuken Kampioen Divisie, toch nog altijd een grote kweekvijver voor de eredivisie, daalt en daarnaast zorgen twee extra clubs in de eredivisie voor extra kosten en met de corona-onzekerheid is dat volgens Lubbers verre van wenselijk. Meer wedstrijden, en ook nog eens zonder publiek, kosten alleen maar extra geld.

Met name over dat laatste maakt Lubbers (en daarin staat hij niet alleen) zich grote zorgen. "Voetballen zonder publiek vind ik helemaal niets", aldus de 'redder van FC Emmen'. Maar daar komt nog eens bij dat door de aanhoudende onzekerheid of er wel of geen publiek bij wedstrijden mag de run op seizoenkaarten wel eens kan tegenvallen.

Hoe gaat het met de sponsoring?

En hoe gaat het met de sponsors? Hoe staan zij erin én, nog belangrijker, hoe komen zij uit de coronacrisis? Links en rechts worden de problemen al zichtbaar. Go Ahead Eagles is de hoofdsponsor kwijtgeraakt door de problematiek en PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser liet al weten dat zijn club door het virus 2 miljoen euro in de begroting naar beneden zal moeten. FC Groningen-directeur Wouter Gudde hoopt vooral op goodwill bij supporters en sponsors om de financiële klap zo beperkt mogelijk te houden.

Maar dat elke club de financiële gevolgen zal voelen, lijkt helder. Niet zozeer vanwege het stoppen van het huidige seizoen (immers het geld van de seizoenkaarten is toch al binnen), maar wel omdat de competitie pas na 1 september kan beginnen. En dus komt er, ten opzichte van de vorige jaren, een extra maand zonder inkomsten bij.

Hoe groot de klap zal zijn voor FC Emmen is, net als bij alle andere clubs, voorlopig speculeren. Voordeel is wel, als je al van een voordeel mag spreken, dat de Drentse club een zeer groot deel van haar salaris(kosten)post op het veld heeft staan. Het aantal fte's op het kantoor is ten opzichte van de meeste andere clubs in de eredivisie een schijntje.

'In Drenthe is men nog lang niet uitgekeken op de eredivisie'

Maar het belangrijkste voordeel wat FC Emmen heeft om toch redelijk goed door deze crisis te komen is de goodwill die de club heeft gecreëerd sinds het promotiejaar en vooral de fantastische wedstrijden die de ploeg van trainer Dick Lukkien het afgelopen seizoen vooral thuis op de mat legde.

Het waren vrijwel allemaal wedstrijden waar je bij moest zijn geweest. Als sponsor en zeker als supporter. Tel daar nog eens bij op dat men in (de zuidoosthoek van) Drenthe nog lang niet uitgekeken is op de eredivisie. En het stadion zal, als het mag natuurlijk, ook na september weer tot de laatste stoel uitverkocht zijn.

