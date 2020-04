Even een ommetje door Natuurschoon

Een groep particulieren heeft Natuurschoon al honderd jaar in bezit en beheert het als een natuurterrein. "Wat natuurlijk opvalt is de bosanemoon, ze staat nog in bloei", zegt de boswachter. "Een hele mooie bodembedekker, omdat er nog geen blad aan de bomen zit, kunnen ze nog profiteren van het zonlicht. Als straks het blad aan de bomen zit dan verdwijnen ze."

Zo wit als sneeuw

"Soms lijkt het net of er sneeuw op de grond ligt", zegt Henckel over de zee aan witte bloeiers. "Je blijft kijken, er groeit zoveel. Hier is een mooi plekje van grote muur, die bloeit nu volop. Als je onder de bomen doorkijkt: het is allemaal wit, heel fraai." Verderop komen Dijk en Henckel ook nog de lichtpaarse bleeksporig bosviooltjes en het gele speenkruid tegen.

Bijzondere historie

Niet alleen de natuur maakt het gebied interessant, het is ook de historie die Natuurschoon bijzonder maakt. Henckel: "Tijdens de ijstijd is hier potklei afgezet. Hier werd vroeger potklei gewonnen om stenen mee te maken. Vroeger zaten hier de monniken van Aduard, zij hadden hier een buitenhuis en een steenfabriek." Ook ligt er een vennetje genaamd Vagevuur, een pingoruïne. "Ik was blij verrast hoe mooi het hier is, zeker de moeite waard voor een wandeling", besluit Henckel.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan luidt het advies zoveel mogelijk thuis te blijven. Via deze 'ommetjes met de boswachter' beleef je de lente in de Drentse natuurgebieden vanuit huis

