Hello Festival verplaatst naar volgend jaar

Het Hello Festival in Emmen heeft direct na de nieuwste maatregelen rondom het coronavirus een nieuwe datum geprikt voor het festival. Het festival gaat nu plaatsvinden op 4, 5 en 6 juni 2021.

Het kabinet kondigde gisteren aan dat alle vergunningsplichtige evenementen tot 1 september niet door mogen gaan. Voor organisator Richard de Groot kwam het dan ook niet als een verrassing. "We hebben er alle begrip voor."

De al aangekochte tickets voor het Hello Festival 2020 zijn geldig in 2021. De organisatie weet niet of de line-up van het 2020 festival ook in 2021 in Emmen zal staan. "Het is daar nog te vroeg voor om een zinnig woord over te zeggen."

Op Hello Festival 2020 zouden onder anderen Anouk, 3 Doors Down en de Kaiser Chiefs optreden.