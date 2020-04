Wildlands blijft komende weken gesloten

Dierenpark Wildlands in Emmen blijft tot zeker 20 mei gesloten. "We hadden gisteren voor de persconferentie aan wat hoop", zegt woordvoerder Renee Vorenkamp. "Maar veiligheid staat voorop. We moeten tot 20 mei gesloten blijven, tenzij er voor die tijd nog iets anders besloten wordt."

Wildlands wordt hard geraakt door de coronacrisis. Het hoogseizoen staat op het punt van beginnen. Normaal gesproken komen er rond deze tijd duizenden bezoekers naar het park.

Wildlands heeft verschillende maatregelen genomen om de kosten naar beneden te brengen. Alles wat (tijdelijk) teruggebracht of gestopt kan worden is gedaan, zoals energie, entertainment en marketing- en reclamegelden. Ook voert het park momenteel gesprekken met toeleveranciers en de gemeente Emmen. Wildlands huurt het entreegebouw en Animazia van de gemeente en heeft de gemeente verzocht om tijdelijk geen huur te hoeven betalen. Alleen al voor het entreegebouw gaat dat om ruim 317.000 euro per jaar.

Financiën

Wat de sluiting van het park door de coronacrisis financieel betekent, kan Wildlands momenteel niet zeggen. Het park dat vorig jaar van de ondergang is gered, bekijkt momenteel samen met andere dagattracties verschillende scenario's voor soft opening en welke maatregelen er dan genomen moeten worden om verantwoord open te kunnen. "Wanneer dat is, weten we niet, maar we willen er wel klaar voor zijn."

De dierverzorgers in het park werken nog maar op één afdeling. Van de 250 mensen die normaal op het park werken zijn er nu nog maar veertig werkzaam. "Gelukkig kunnen we gebruik maken van de NOW-regeling van het kabinet waardoor we een groot deel van de loonkosten vergoed krijgen."

