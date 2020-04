Het Pauperparadijs één jaar later terug in Veenhuizen

De kogel is door de kerk: theaterspektakel Het Pauperparadijs wordt verplaatst naar volgend jaar. De voorstelling in Veenhuizen, die draait om de Maatschappij van Weldadigheid, wordt opgevoerd van 1 juni tot en met 8 augustus 2021.

Gisteravond werd duidelijk dat het derde seizoen van Het Pauperparadijs vanwege de verlenging van de coronamaatregelen dit jaar niet doorgaat. De organisatie richtte meteen haar pijlen op volgend jaar, maar vanochtend is de knoop definitief doorgehakt.

Tickets blijven geldig

Mensen die al een kaartje voor dit jaar hadden gekocht, krijgen binnenkort bericht van de organisatie over de verplaatsing. Alle gekochte ticktets blijven geldig. Voor alle informatie verwijst de organisatie naar haar website.

Deze zomer zou het theaterspektakel, dat gebaseerd is op het gelijknamige boek van Suzanna Jansen, voor de derde zomer worden opgevoerd op de binnenplaats van het Gevangenismuseum in Veenhuizen. In 2016 en 2017 was de voorstelling daar ook te zien. In 2018 werd hij verplaatst naar theater Carré in Amsterdam.

Schade

Producent Wolter Lommerde liet gisteravond het schrappen van de voorstelling dit jaar 'zeer teleurstellend' vindt. De organisatie had ongeveer 200.000 tot 300.000 euro aan kosten gemaakt voor de nieuwe reeks voorstellingen. De schade is volgens Lommerde wel minder groot, omdat een deel is geïnvesteerd en daarmee ook nuttig is voor volgend jaar.