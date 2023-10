Burgemeester Assen haalt bakzeil: baasje hond Renzo hoeft niet alle bewaarkosten te betalen

Hondeneigenaar Paul Rook hoeft niet de volledige bewaarkosten van hond Renzo te betalen. Burgemeester Marco Out van Assen had bij de Raad van State geëist dat de hondeneigenaar het volledige bedrag van 4.600 euro zou betalen, maar de Raad oordeelt dat de burgemeester niet in zijn eentje in hoger beroep had mogen gaan.

Renzo was sinds 2016 bij drie bijtincidenten betrokken. Na het laatste incident in 2018 pakte de Asser hondenmepper Renzo op en plaatste de rottweiler in augustus 2018 in een hondenhok. De burgemeester wilde aanvankelijk niet dat de hond ooit nog naar de familie Rook terugkeerde.

Op 24 mei 2019 keerde Renzo terug bij zijn baasje, mede onder druk van een rechterlijke uitspraak. Dat kon nadat Rook onder meer had toegezegd de hond definitief te castreren. Overigens was Rook woest dat hij een naar eigen zeggen uitgemergelde en mishandelde hond uit de bewaring terug kreeg. De Groningse bestuursrechter vond het ook wat al te gortig om Rook de volledige bewaarkosten te laten ophoesten.

Principiële redenen

De rechter vond dat de baas van Renzo niet de volledige bewaarkosten hoefde te betalen, omdat de burgemeester begin 2019 niet over een oplossing wilde praten. Dat terwijl Rook daartoe wel bereid was. Om die reden kortte de bestuursrechter de bewaarrekening met 1.300 euro. Dat pikte de burgemeester niet, die per se om principiële redenen het volledige bedrag van Rook wilde hebben en daarom in hoger beroep naar de Raad van State stapte.