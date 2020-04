Opgevist pistool werd mogelijk gebruikt door criminelen

Het pistool is een Walther P38. Dat wapen werd in 1938 ontworpen door de Duitse wapenfabrikant Carl Walther en werd in de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt door Duitse soldaten. Het gevonden pistool komt waarschijnlijk uit de jaren '70. Volgens politiewoordvoerder Paul Heidanus was het wapen niet doorgeladen en zaten er ook geen kogels meer in.

Serienummer verwijderd

Magneetvisser Kevin Boersma viste het wapen samen met zijn broer en neef tussen Rogat en Meppel uit het water. Boersma overhandigde het wapen aan de politie. "De politie zei dat het wapen waarschijnlijk in criminele handen is geweest. Het serienummer was mechanisch verwijderd, wat erop wijst dat het om een crimineel wapen gaat", aldus Broersma.

De politie bevestigt dat het serienummer inderdaad is verwijderd. Heidanus zegt dat het niet aannemelijk is dat het wapen is gebruikt bij een onopgeloste zaak. "Er is geen aanleiding om dat te denken."

Wapen wordt vernietigd

Niet alleen van de politie kon het pistool op interesse rekenen, volgens magneetvisser Boersma is hij benaderd door meerdere musea die het wapen graag wilden hebben. "Ik heb ze moeten doorverwijzen naar de politie, omdat ik het wapen niet meer had. De musea lieten weten weinig hoop te hebben dat ze het wapen van de politie konden krijgen", zegt Boersma.

En dat klopt, want de politie gaat de Walther P38 vernietigen. "Het vuurwapen heeft geen museale waarde", aldus Heidanus. "Dat heeft ook te maken met de staat van het wapen. Het is namelijk behoorlijk verroest. Het pistool was niet gemaakt van aluminium, maar van staal."

Lees ook: