Dit is waarom je afspraak in het ziekenhuis nu nog even niet doorgaat

Stel je moet naar de orthopeed. Voor het coronavirus in Nederland uitbrak was je dan in het ziekenhuis na een paar weken wachttijd aan de beurt. Nu kan het zijn dat je maanden moet wachten, of dat je afspraak wordt uitgesteld tot nader order.

Verschillende mensen vragen zich af waarom en stuurden hun vraag in naar Zoek het uit!.

"Ik moet voor mijn keel naar de KNO-arts. Hier kan ik nu niet terecht. Waarom niet, de coronapatiënten liggen toch op een andere afdeling?" en: "Waarom moet ik zo lang wachten op een afspraak op de polikliniek Oogheelkunde. Of hebben de coronapatiënten ook last van hun ogen?". Enkele voorbeelden van mensen die zich verbazen over de wachttijden in het ziekenhuis.

Anders dan anders

Marijke Greijdanus is woordvoerder van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA): "Wij krijgen ook regelmatig vragen van mensen die niet begrijpen waarom ze niet op korte termijn terecht kunnen, terwijl hun klachten niets met corona te maken hebben. We leggen dan altijd uit hoe dat komt, en de meeste mensen reageren dan begripvol."

"Door de toestroom van coronapatiënten is er veel veranderd in het ziekenhuis. Daarbij moeten wij ons ook aan de anderhalvemeter-regel houden. En we hebben niet een onbeperkte aanvoer van medicatie en beschermende middelen. Er zijn dus verschillende redenen waarom de reguliere zorg, dus zorg die niet corona-gerelateerd is, anders gaat dan mensen van ons gewend zijn."

Medewerkers verspreiden

Ten eerste het personeel. Greijdanus: "We hebben in het ziekenhuis een heleboel medewerkers. Een deel daarvan is nu tijdelijk aan het werk in de triagetent die voor de deur staat om coronapatiënten te kunnen scheiden van de andere patiënten. Daarnaast hebben we een coronacheck-app, waarbij de klachten van mensen beoordeeld worden door medisch personeel. Dus ook daar zijn medewerkers voor nodig. We moeten ons personeel dus verspreiden over meer activiteiten dan er eerst waren."

Ook de werkdruk op de intensive care is daar een onderdeel van. Dokters en verpleegkundigen die normaal op andere afdelingen werken, worden nu ook ingezet om de werkdruk op de IC aan te kunnen.

Behalve het personeel spelen ook de middelen een rol. "Op de IC is bepaalde medicatie nodig om patiënten aan de beademingsapparatuur in slaap te houden. Dezelfde medicatie is ook nodig bij operaties bijvoorbeeld. Maar er is geen onbeperkte voorraad, dus de operaties die niet spoedeisend zijn, worden dan uitgesteld. We kunnen elk medicijn immers maar één keer toedienen." Ook de beschermende middelen zoals mondkapjes, beschermbrillen en handschoenen zijn een reden om de zorg te spreiden over een langere termijn. "Want die worden ook gebruikt op andere plaatsen in het ziekenhuis, niet alleen op de corona-afdeling."

Reguliere zorg weer opstarten

Marijke Greijdanus legt uit dat, nu we een aantal weken verder zijn in de coronacrisis, de reguliere zorg weer wordt opgestart. Goed nieuws dus voor iedereen die moest wachten op zijn of haar afspraak! "Maar dat kunnen we niet in één keer op volle kracht doen. Dat starten we dus langzaam op, ook in overleg met de andere ziekenhuizen in Drenthe, Groningen en Friesland. Want waar de één veel coronapatiënten heeft, heeft de ander er minder. Dus gaan we kijken of we ook de patiënten uit de reguliere zorg kunnen verspreiden over de verschillende ziekenhuizen. Zolang ze dat zelf ook goed vinden, tenminste."

Mensen die naar het ziekenhuis moeten voor niet spoedeisende zaken moeten soms dus nog heel even geduld hebben. Voor wie klachten of vragen heeft geldt wel: zoek altijd contact met een arts of huisarts! Greijdanus: "De dokter of huisarts kan dan beoordelen of je langs moet komen, of dat het wel even kan wachten. Die keuze moet je echt aan een arts over laten. We merken dat mensen veel later de dokter bellen als ze ergens last van hebben, omdat ze bang zijn de zorg te overbelasten of omdat ze bang zijn dat ze corona oplopen in het ziekenhuis. Dit is echt niet nodig!"

Zoek het uit!

Heb jij zelf ook een vraag voor onze Zoek het uit!-redactie? Stuur die dan nu in, dan kunnen ze op zoek gaan naar het antwoord.