Exloo krijgt haar langverwachte Hallenhoes

In Exloo start vandaag, ruim zes jaar na de grote brand in de voormalige whiskydestilleerderij, de bouw van het zogeheten Hallenhoes. In het nieuwe bouwwerk aan de Zuiderhoofdstraat is straks het Toeristisch Informatiepunt van het dorp te vinden, plus een informatiecentrum over de schaapskudde van Exloo.

Ook komt in het Hallenhoes een educatief informatiecentrum van Astron, de Nederlandse organisatie voor radioastronomie. Met name jonge bezoekers kunnen er straks alles leren over het heelal en over de oerknal. Maar het Hallenhoes krijgt meer functies. Ondernemers kunnen in het gebouw tijdelijk een ruimte huren. Verder is het de bedoeling dat er allerlei culturele activiteiten kunnen worden gehouden, zoals muziekavonden en theatervoorstellingen. Bij het gebouw komt ook een nieuw dorpsplein.

Einde van het gapende gat