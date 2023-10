Negen maanden cel geëist voor meineed kroongetuige zwembadmoord

Voor meineed is tegen de 55-jarige kroongetuige in de Marumer zwembadmoordzaak Willem P. (55) uit Kampen negen maanden cel geëist.

In zijn verklaringen over de moord op Jan Elzinga, in 2012 voor het zwembad in Marum, heeft P. vervalste sms-berichten overlegd. Die moesten het verhaal van P. ondersteunen dat Monique H. (44) uit Hollandscheveld, Marcel H. (41) en hun moeder Coby van der L. (61) uit Roden de uiteindelijke opdrachtgevers waren. Zij werden in december veroordeeld tot twintig jaar cel voor het uitlokken van de moord.

Strafkorting

Monique was in 2012 de partner van Elzinga. De Kampenaar werd zelf na de moord opgepakt, omdat hij een schutter had geregeld. Hij kreeg twintig jaar cel en de schutter een gevangenisstraf van vijftien jaar. In 2016 klopte P. bij het Openbaar Ministerie (OM) aan dat hij opnieuw wilde verklaren. Hij kon dit verhaal ondersteunen met meer bewijsmateriaal. Het kwam in 2019 tot een deal. P. kreeg in ruil een strafkorting.

Tijdens het proces tegen de schoonfamilie eind vorig jaar kwam naar voren dat P. de sms-berichten zelf had opgesteld, samen met zijn inmiddels overleden zwager. Hij loog hierover bij de rechter-commissaris in december 2020. Ook voor de rechtbank in februari 2022, tijdens een verhoor op een zitting voor de rechtbank in Groningen, loog hij onder ede hiervoor.