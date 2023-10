Veertien mensen willen wel burgemeester worden van Hoogeveen

Veertien geïnteresseerden hebben gesolliciteerd op de functie van burgemeester in Hoogeveen. Vier vrouwen en tien mannen zien die functie wel zitten.

De vacature voor burgemeester van Hoogeveen is ontstaan omdat de huidige burgemeester, Karel Loohuis, in april 2024 vertrekt. Tot afgelopen zondag konden geïnteresseerden reageren. Drie sollicitanten zijn lid van de VVD, één van het CDA, één van de ChristenUnie en één van het CDA. Acht sollicitanten zijn partijloos of hebben niet genoemd waar ze lid van zijn.