Twee nieuwe Drentse doden door coronavirus

In Drenthe zijn sinds gisteren twee nieuwe doden geregistreerd als gevolg van het coronavirus. Het gaat om twee patiënten uit de gemeente Emmen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In totaal zijn nu 26 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. Het totaal aantal Drenten dat in het ziekenhuis ligt of heeft gelegen is nu 102. Dat zijn er drie meer dan een dag ervoor. Daarnaast zijn er vijf nieuwe besmettingen bij gekomen. De teller staat in Drenthe nu op 405 besmettingen.

31 patiënten in Drentse ziekenhuizen

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Nederland laat weten dat er op dit moment 31 coronapatiënten in de Drentse ziekenhuizen zijn opgenomen. Elf van hen liggen op de intensive care. Gisteren stond de teller ook op 31, maar toen lagen er nog dertien patiënten op de IC. In tegenstelling tot de cijfers van het RIVM, telt het ROAZ het aantal patiënten in Drentse ziekenhuizen. Daar kunnen dus ook patiënten uit andere provincies tussen zitten.

Het werkelijke aantal doden en besmettingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat lang niet iedereen getest wordt. Ook duurt het soms een paar dagen voordat nieuwe sterfgevallen worden doorgegeven.