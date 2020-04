Experimenteren met anderhalvemeterschool in middelbaar onderwijs

Een mooie periode volgens het Dr. Nassau College en Stad & Esch om te experimenteren met de uitvoering van die anderhalvemeterschool.

Afstand houden in een schoolklas

Want hoe bewaar je de 1,5 meter afstand tussen de leerlingen? Of hoe ga je over van de online lessen die nu worden gegeven naar de fysieke lessen? Met dit soort vragen zijn schoolbesturen bezig.

Zo ook bij Stad & Esch vertelt Peter de Visser. "We moeten kijken hoe we een normale klas van 25 leerlingen via de 1,5 meter regel naar school kunnen laten gaan. Die moet je dan in tweeën of misschien drieën splitsen. In een lokaal kunnen rond de 12 leerlingen komen." Ook Marcel Klaverkamp van het Dr. Nassau College kijkt naar de mogelijkheden. "Wij zagen een mengvorm niet zitten. Dus dat een deel van de leerlingen thuis onderwijs krijgt en de andere helft op school."

Online lessen blijven

Ook in het middelbaar onderwijs gaan scholieren straks waarschijnlijk gefaseerd naar school. "Wij denken dat alle leerlingen gedeeltelijk naar school komen. We kunnen hiermee experimenteren en kijken wat gaat goed en wat moet anders na de zomer tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Verder zijn we een digitale school, dus we moeten kijken hoe we het digitale systeem in kunnen vlechten in kleinere groepen die naar school gaan," aldus De Visser.

Naast het bewaren van 1,5 meter afstand zijn er nog meer punten om over na te denken. De Visser, van Stad & Esch: "We moeten leerlingen hierover nog bevragen, er zijn collega's waar we rekening mee moeten houden omdat ze in een risicogroep zitten, maar ook kinderen die familieleden hebben in risicogroepen." Het kan goed zijn dat deze kinderen online lessen blijven volgen.

Stad & Esch is blij met het opengaan van de school voor de zomervakantie (Rechten: Google Streetview)

Niet meer normaal

De scholen zijn in de eerste plaats blij dat de leerlingen weer naar school kunnen. Zo laat ook de VO-raad weten. "We zijn er blij mee dat er perspectief is dat die middelbare scholen na 1 juni open kunnen." Maar de scholen zien het ook als een kans om te experimenteren met de mogelijkheden om langere tijd anderhalvemeteronderwijs aan te kunnen bieden. "Het Quintus heeft 1800 leerlingen, die kunnen eind augustus ook echt niet allemaal naar school komen. Dus we nemen deze tijd nu om ons te ontwikkelen," aldus Klaverkamp.

Ook de VO-raad ziet dit, en komt binnenkort met een protocol. "Wij denken dat het nieuwe schooljaar niet als vanouds zou zijn. Dat je dan ook met de 1,5 meter afstand naar school kan. We zijn bezig met protocollen waarin staat wat kan en wat niet kan. Dit komt begin mei," laat de woordvoerder van de VO-raad weten.

Afkijken bij het basisonderwijs

Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat het (speciaal) basisonderwijs vanaf 11 mei weer open kan. Stad en Esch en Dr. Nassau College kijken wel naar het basisonderwijs, maar vergelijken is haast niet mogelijk legt Klaverkamp uit. "Daar wordt een klas door de helft gesplitst. De ene helft gaat in de ochtend naar school en de andere helft van de klas in de middag. Maar bij ons heeft een docent niet een klas, maar soms wel acht klassen. Dus de combinatie van een persoon die aan een groep is gekoppeld, dat kan bij ons niet."

Al heeft wat er op het basisonderwijs gaat gebeuren wel effect op of de middelbare scholen daadwerkelijk opengaan. Klaverkamp: "Er wordt natuurlijk ook gekeken naar wat ze nu toestaan op het basisonderwijs en wat dit betekent voor de uitbraak van de epidemie. Op basis van deze resultaten, wordt er ook gekeken of wij open kunnen."