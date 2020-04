Sinterklaas vanuit Spanje: 'Het gaat goed met mij en de pieten'

De afgelopen weken hebben we verschillende artsen al horen zeggen dat het met Sinterklaas waarschijnlijk wel goed komt, maar van de Sint zelf hoorden we maar niets. Tot nu! Want hij heeft tijd vrij gemaakt om te videobellen.

"Het gaat heel goed met mij en ook met de pieten. Natuurlijk is het een spannende tijd maar we maken ons geen zorgen", aldus Sinterklaas. Wel ziet de goedheiligman een stuk minder pieten dan normaal. "Eigenlijk alleen de pieten met wie ik in één huis woon, de andere pieten zie ik nu even niet."

Sinterklaas neemt maatregelen

En ook voor Sinterklaas en zijn pieten geldt: 1,5 meter afstand houden. "Ja dat doen we hoor. En we wassen onze handen extra vaak en kuchen in onze elleboog. Dat moeten de kinderen in Nederland ook doen."

Sinterklaas heeft volgens intensive care-arts Servet Duran van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen al heel veel ziektes meegemaakt en overleefd. Hij gaat er van uit dat de Sint een eventuele coronabesmetting ook zal overleven. Sinterklaas zelf denkt er precies hetzelfde over. "Als ik het krijg dan zal het een beetje hoesten en een loopneus zijn, maar meer ook niet. Ik heb er alle vertrouwen in dat het allemaal goed gaat komen."

Intocht

Maar kan Sinterklaas in november wel naar Nederland komen? "We denken van wel! We zijn druk bezig met de voorbereidingen. We weten niet wat er gaat gebeuren, maar we gaan er vanuit dat we op 14 november gewoon naar Nederland en dus ook naar Drenthe komen."

Tot slot heeft Sinterklaas vanuit Spanje nog een boodschap voor de kinderen. "Jullie mogen weer naar school op 11 mei en ook weer een beetje sporten. Dat is heel fijn. Maar jullie kunnen nog niet naar opa en oma. Maak nog een keer een leuke tekening voor ze en stuur die op. En je kunt ook met ze videobellen. Wees extra lief voor elkaar en dan zien we elkaar in november weer."