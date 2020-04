Gemeente Noordenveld koopt meer in bij lokale ondernemers

De gemeente Noordenveld kocht vorig jaar voor ruim vijf ton méér bij de lokale ondernemers dan in 2018. In totaal werd er voor 5.043.000 euro lokaal ingekocht.

In de regio Groningen-Assen kocht de gemeente voor ruim 16 miljoen euro in. Of dat bedrag dit jaar mogelijk hoger wordt, vindt wethouder Alex Wekema, die onder andere financiën in de portefeuille heeft, lastig te zegen. Dat is volgens hem afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden die de gemeente in een jaar uitvoert.

Inkoopbeleid

Daarnaast is dat ook afhankelijk van het aanbod van bedrijven in de regio. "Bij grotere projecten is er altijd een remmende werking. Dat komt doordat bedrijven/leveranciers van buiten de regio dan ook een eerlijke kans moeten krijgen. Het gaat vaak om Europese aanbestedingen." Ook past de gemeente zo veel mogelijk duurzaamheids- en sociale criteria toe in aanbestedingsdocumenten.

Het inkoopbeleid van de gemeente Noordenveld is vanaf 2013 zo dat bij niet-Europese aanbestedingen er zo veel mogelijk wordt ingekocht bij lokale en regionale ondernemers. "Met de maatregelen die we, vanwege het Coronavirus, moeten nemen is het in deze periode nog belangrijker om meer lokaal in te kopen", laat wethouder Alex Wekema weten. "Deze situatie geeft zorgen en onzekerheid bij inwoners, maar zeker ook bij ondernemers. De impact van de maatregelen is groot en veel ondernemers gaan naar verwachting een lastige tijd tegemoet.