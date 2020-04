Boodschappen in Duitsland vanaf maandag met mondkapje

Drenten die over de grens in Duitsland boodschappen gaan doen, moeten straks in de meeste gevallen een mondkapje dragen. Volgens Duitse media is een sjaal om de mond en neus voldoende.

De Duitse deelstaat Nedersaksen, waar Drenthe aan grenst, is één van de deelstaten waar een mondkapje in het openbaar vervoer en in winkels vanaf maandag verplicht is.

In totaal zijn er tien Duitse deelstaten waar een mondkapjes vanaf aanstaande maandag verplicht is. Landelijk is er geen plicht om beschermende middelen te dragen. Wel is er een advies gegeven om dat te doen in het openbaar vervoer en in winkels.