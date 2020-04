Digitaal vergaderen Provinciale Staten: korter, maar democratie gewaarborgd

Het eerste deel van een digitale vergadering zal schriftelijk vooraf gaan gebeuren. Het tweede deel is voor het debat of uitwisseling van standpunten. Per politieke fractie met maar één woordvoerder. De spreektijd wordt 1 tot 3 minuten, afhankelijk van de belangrijkheid van het onderwerp. Dat is overigens wel erg kort. Maar videovergaderingen van vier of vijf uur houdt niemand vol.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma is voorzitter van Provinciale Staten. Ze gaat de vergaderingen strakker leiden. Ze is niet bang dit dit ten koste gaat van het democratisch proces.

"Omdat het eerste deel schriftelijk is weten alle Statenleden hoe iedereen over een onderwerp denkt. En insprekers kunnen ook gewoon aan de videovergadering deelnemen. Als dat digitaal niet lukt zijn ze welkom op het provinciehuis in de Statenzaal van waaruit we met een klein team de Statenvergaderingen en vergaderingen van de commissies Financiën Cultuur Bestuur en Economie (FCBE) en Omgevingsbeleid (OGB) leiden."

Statengriffier Simone Buissink oefent in digitaal vergaderen (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Ook statengriffier Simone Buissink waakt over de democratie. "Want wat live via de videovergadering besproken wordt, moet wel duidelijk genoeg zijn voor wie zo'n Statenvergadering wil volgen. Wat de spreektijd betreft is het dus nog even uitproberen of dit goed werkt." SP-fractievoorzitter Greetje Dikkers denkt dat het ook nog best wel eens kan dat zeer ingewikkelde of moeilijke onderwerpen vooruitgeschoven gaan worden omdat ze zich niet lenen om via een digitale vergadering af te handelen.

Voor de rest vindt Dikkers dat de proefvergadering best goed gaat. Vanuit haar huis in Tynaarlo lukt het in ieder geval prima. En of kortere spreektijd ten koste gaat van de democratie? "Dat hoeft niet. Korter, daar word 't misschien ook wel duidelijker van. Want soms wil de politiek zich nog wel eens verliezen in lange, uitgesponnen discussies" lacht ze.

SP-fractievoorzitter Greetje Dikkers (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Buissink omschrijft het systeem als 'een soort Skype voor gevorderden en dan zeer stabiel en zwaar beveiligd'. Want je moet behalve vergaderen natuurlijk ook kunnen stemmen. "Ziekenhuizen werken er al mee vanwege privacygevoelige patiëntengegevens." Dat verklaart ook dat de provincie het zo snel kon aanschaffen.

De Statengriffie had al eens met een schuin oog gekeken naar een digitaal thuisvergadersysteem voor de bijeenkomsten waar dat wettelijk al bij mocht. Nadat de omvang van de maatregelen vanwege de coronacrisis duidelijk werd, besloot de griffie door te pakken.

Provinciale Staten van Drenthe gaan vanaf 6 mei digitaal vergaderen. Een noodwet vanwege de coronacrisis maakt dit mogelijk. Aan de Statenvergaderingen thuis volgen als toeschouwer daar verandert niks aan. Dat kon al lang.