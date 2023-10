Jans de Vries zwaait af als boswachter, maar laat zijn geliefde Bargerveen nog niet los

Als je met boswachter Jans de Vries over het Bargerveen begint, staar je vervolgens in twee ogen die twinkelen van plezier. De Klazienavener zag het hoogveenreservaat uitgroeien van een bescheiden lapje natuur tot het natuurgebied van vandaag de dag. Maar na ruim veertig jaar betrokken te zijn geweest als beheerder en woordvoerder, zwaait de gedreven natuurbeschermer af. De reden is ietwat sneu.

Want zijn gezondheid laat het werk niet langer toe. Terwijl hij al met een spierziekte en diabetes kampt, krijgt De Vries twee jaar geleden te horen dat hij ook prostaatkanker heeft.

Jeugd

Vanuit het huis van Jans (63) en zijn vrouw Gerda aan het Scholtenskanaal in Klazienaveen is er een fraai uitzicht op de voormalige trambrug. De overspanning strekt over de Veenvaart naast hun woning, die vanaf de achterzijde geflankeerd wordt door het Oosterbos. Een idyllische plek, maar deze plek betekent meer voor Jans de Vries.

De huidige woning staat op de plek waar voorheen zijn ouderlijke woning stond. "Hierachter bevond zich toen een veld. Daar speelde ik altijd met andere kinderen, we bouwden hutten en kookten pootaardappelen die we uit de akkers trokken. Het was hier weleens zo druk, dat mijn pa niet achter het huis kon lopen", glimlacht De Vries aan zijn keukentafel.

Ontzettend lui

In 1970 wordt een deel van die boerengrond ingeplant met bomen door Staatsbosbeheer. "Ik weet nog dat ik door dat bos liep en dacht: 'Als ik boswachter was, dan zou ik het op deze manier aanpakken'. Ik had dat toen al in de kop."

Toch duurt het nog even voordat het kwartje valt. Na de mavo besluit De Vries onderwijzer te worden, maar daar stopt hij al snel mee. "Op de mavo was ik ontzettend lui geworden. Ik hoefde nooit huiswerk te maken en mijn tas liet ik gewoon op school liggen. Maar daarna moest ik echt aan de bak en dat was ik niet gewend. Ik kon er mijn draai ook niet vinden."

Elperstroom

De Vries is meer een man van de praktijk en probeert het achtereenvolgens bij een houtzagerij, de Norit-fabriek en in de kassenbouw. Maar het was allemaal net niets. Maar toen schoten de biologielessen op de mavo hem weer te binnen. En die volgde De Vries altijd met veel plezier. Waarop De Vries aanklopte bij Staatsbosbeheer.