Laatste tegenstanders megadistributiecentrum Oranjedorp staken strijd

De laatste tegenstanders van het megadistributiecentrum in Oranjedorp hebben hun strijd gestaakt. "Het is een weloverwogen besluit van de laatste drie bezwaarmakers geweest. We hebben geschikt", zegt omwonende Corina Vink. Dat betekent dat het tien hectare grote project nu zonder bezwaren van start kan gaan.

Nadat bekend werd dat een onafhankelijke bezwarencommissie het college van burgemeester en wethouders in Emmen had geadviseerd de bezwaren van omwonenden naast zich neer te leggen, besloten de drie overgebleven bezwaarmakers juridisch advies in te winnen. "We waren teleurgesteld in de uitkomst van de bezwaarprocedure. Toen de advocaat ons vervolgens ook niet de garantie kon geven dat we de komst van het pand op de lange termijn konden tegenhouden, hebben we geschikt", zegt Vink.

Een andere omwonende, die niet met naam genoemd wil worden, geeft aan een combinatie van gevoelens te ervaren: "Aan de ene kant heerst er nu gelatenheid, maar het gevoel blijft bestaan dat we zijn weggespeeld door de gemeente. Ze hebben het terrein verkocht zonder te hebben nagedacht over de gevolgen die het heeft voor omwonden. Dit is een patroon bij veel projecten in de gemeente. Dat voelt niet goed."

'De Muur'

Eerder dit jaar werd bekend dat meerdere inwoners van Oranjedorp niet blij waren met de komst van het gebouw. De huizen aan de Oosterwijk WZ staan allemaal met de voorzijde naar waar de 'Berlijnse Muur van Oranjedorp' moet komen, zoals het gebouw in de volksmond genoemd wordt.

Aan de overzijde van de Oosterwijk ligt het bedrijvenpark A37, waar investeringsbedrijf Solidiam grond van de gemeente Emmen had gekocht. Een groenzone scheidt het dorp van het bedrijventerrein. Het distributiecentrum zal straks zo'n vier meter boven de hoogste boomtoppen uitsteken.

Verkoop

Gisteren werd ook bekend dat Solidiam het project verkocht heeft aan P3 Logistic Parks, een Europese exploitant van logistiek vastgoed. P3 heeft op dit moment elf distributiecentra in de Benelux die ze verhuren aan verschillende (super)marktpartijen.