Miljoenenstrop en grote onzekerheid voor TT Circuit

Daarnaast mogen er tot 1 september geen grote evenementen georganiseerd worden. En dus gaat er een streep door het Truckstar-festival. En moet er voor de TT, het WK Superbikes en de Gamma Racing Days een nieuwe datum worden gevonden.

Miljoenenstrop

"Dit jaar gaat ons echt miljoenen kosten en daarvoor moeten we heel fors de reserves aanspreken", zegt TT-voorzitter Arjan Bos die wel, samen met rechtenhouder Dorna, op zoek is naar een alternatieve datum voor de TT.

"Daarvoor zijn weekenden beschikbaar in september en mogelijk nog in oktober. Dus we hopen dat we toch nog een race kunnen krijgen", zegt Bos.

Roelof Waninge: Het circus moet in leven blijven

Roelof Waninge uit Dwingeloo is eigenaar van het enige vaste Nederlandse Grand Prix team. Met het NTS RW Racingteam komt hij met de Rotterdammer Bo Bendsneyder uit in de Moto2 klasse. Voor hem is de TT de belangrijkste Grand Prix van het jaar omdat daar de sponsors altijd groots ontvangen kunnen worden.

De teams hebben het moeilijk. Maar ze krijgen wel financiële steun van rechtenhouder Dorna. "De teams kunnen dit zelf niet aan. Maar Dorna is een hele rijke familie. En zij hebben er heel veel belang bij dat het circus in leven blijft. Dus die zullen er alles aan doen om de teams te blijven steunen", aldus Waninge.

Gamma Racing Days

Sportpromotor Lee van Dam is verantwoordelijk voor de Gamma Racing Days op het TT Circuit. Het gratis auto- en motorsportevenement trekt jaarlijks tachtig- tot negentigduizend bezoekers. Op de geplande datum van 7 tot en met 9 augustus kan het in ieder geval niet doorgaan.

"Wij gaan ervan uit dat we medio of eind september kunnen rijden. We hopen snel iets van het TT Circuit te horen", verklaart Van Dam.

DTM

De sportpromotor uit Assen is ook verantwoordelijk voor de DTM. Voor dat evenement wordt het nog spannend. Het Duitse toerwagenkampioenschap staat van 4 tot 6 september op de kalender. Maar Van Dam optimistisch gestemd.

"Het valt na 1 september en er is veel ruimte op het TT Circuit. Als je de bezoekers goed verdeelt over het circuit en rijen overslaat denk ik dat je prima afstand kunt houden. We zouden de openingswedstrijd van de DTM mét publiek kunnen zijn. Het zou super zijn om zo weer een stukje in te halen van 2020", besluit Van Dam.